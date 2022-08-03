Hakkinen, Verstappen ve Red Bull'u övdü: "Bu çok etkileyici bir zafer"

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Max Verstappen, Hungaroring'deki yarışta, belki de pek çok kişinin beklemediği bir şeyi yaptı ve güç ünitesi sorunu nedeniyle 10. sıradan başlamak zorunda kaldığı yarışı kazandı.

Verstappen, yarış boyunca hemen hemen kusursuza yakın bir performans sergilerken, Red Bull a doğru strateji hamleleri yaptı ve buna Ferrari'nin hataları da eklenince, Hollandalı pilot bu yılki 13 yarışta sekizinci zaferini almış oldu.

Takımın ve Verstappen'in bu uyumu genel manada herkesi hayran bırakıyor ve böyle düşünenler arasında eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen de var.

Çifte Formula 1 şampiyonu, Unibet ile olan köşe yazısında, "Bu, Formula 1'in şu anda ne kadar rekabetçi olduğunu kanıtlayan bir başka yarıştı."

"Açıkçası Max Verstappen en hızlı ve en tutarlı araca sahip fakat pazar günü ancak Pazar gününün ana resmi, Russell, Leclerc, Sainz ve Hamilton'un tamamının bir noktada lider gitmesi ve 2022 düzenlemeleri sayesinde araçların birbirini takip edebilmesiydi. Bu açıdan çok pozitifti."

"O kadar çok şey oldu ki, bu yarışı üç ya da dört farklı isim kazanabilirdi."

“Max'in zaferi çok etkileyiciydi. 10. sıradan gelip trafikte yükselmek zorundaydı. Yapması gereken her şeyi yaptı ve takım ona doğru stratejiyi sundu."

"Böyle bir galibiyet Max'in kendine ve araca ne kadar güvendiğini gösteriyor. Sorunlar olduğu zaman bile panik yapmıyorlar, sadece onları çözmeye odaklanıyorlar." açıklamasında bulundu.