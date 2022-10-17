Hakkinen: "Verstappen gelecekte takım değiştirebilir"

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Verstappen, Japonya GP'sinde kazandığı zaferle Hakkinen gibi ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Hollandalı pilotun takımla, 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Hakkinen, Red Bull şu anda iyi bir konumda olsa dahi koşulların değişebileceğini düşünüyor.

Hakkinen, Unibet'e "Verstappen'in Red Bull ile uzun bir sözleşmesi var ve bu çok yıllık bir sözleşme. Bu gayet olumlu, çünkü takıma olan inancını gösteriyor."

"Dediğim gibi, Red Bull'un iyi teknisyenleri ve tasarımcıları var ama F1 takvimi son derece acımasız."

"Bütün bu yarışlar inanılmaz derecede yorucu ve ekipteki çoğu kişinin ailesi var. Bu yüzden tüm bu yolculuk ürkütücü geliyor ve doğal olarak aileleriyle vakit geçirmek istiyorlar."

"Çok önemli pozisyonlarda olan, teknik departmanın başında olan kişiler bile birdenbire 'artık yeter' diyip devam edemeyeceklerini söyleyebilirler. Bana göre bu bir sorun olabilir."

"Pilotların özel jetleri var, indiklerinde onları bekleyen bir araç var. Ekiptekilerden tamamen farklı bir yaşam tarzı." dedi.

Red Bull'un şampiyonluk başarısı ve bu sezonki galibiyet sayısı, 2022 için getirilen yeni düzenlemeleri tam olarak kavrayan güçlü bir ekibe işaret ediyor.

Ancak Hakkinen, takımdan personellerin ayrılması ile yaşanan performans düşüşlerinin genellikle bir pilot değişikliği için bir tetikleyici olduğu konusunda yorum yaptı.

Hakkinen, "Max'in kararlı olması ve uzun bir sözleşme imzalaması harika. Bu, onlara güvendiğini gösteriyor."

"Ancak takımdaki önemli kişiler ayrıldığında ve araç performansı beklentileri karşılamadığında - her zaman bu risk vardır - pilot, takım değiştirme zamanının gelip gelmediğini düşünmeye başlar."

"Max'in kariyerinin sonuna kadar Red Bull'da kalacağını düşünmüyorum."

"Tarihte pilotlar birden fazla şampiyonluk sahibi olmalarına rağmen, bazen para için bazen ise sadece başka bir yere gitmek istedikleri için, farklı nedenlerle takım değiştirdiler." dedi.