Hakkinen: "Verstappen bu yıl riskler alacak"

Max Verstappen, 2016 yılından bu yana her sezon en az birkaç galibiyet almayı başarsa da şampiyonluk savaşında hiç yer alamadı. Buna karşılık geçen yıl ilk kez şampiyonada ilk üçe girme başarısı gösterdi.

Bu yıl normalden daha kısa bir sezon olacak ve Verstappen'in Mercedes pilotlarına karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

1998 ve 1999 dünya şampiyonu Hakkinen, bu yıl güçlü bir Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas beklese de Verstappen'in her zamankinden daha agresif olacağına inanıyor.

Hakkinen, “Bu yıl şampiyon olan pilot kendisiyle gurur duyabilecek. Sezonun 15 yarıştan oluşması mümkün ve bu kadar kısa sürede kazanmak için yetenek, konsantrasyon, fiziksel hazırlık ve adaptasyon yeteneği gibi tüm bu yönlerde başarılı olmanız gerekiyor."

"Lewis Hamilton daha önce olduğu gibi üst düzey performans göstermeye devam edecek. Takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın her zamankinden daha iyi durumda olduğunu ve büyük başarılara hazır olduğunu düşünüyorum. Ama Hamilton'ın önüne geçebilir mi? En iyi Formula 1 pilotunun önüne geçmek için sürekli kendiniz üzerinde çalışmanız gerekir ve bu çok zor. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok zor."

"Max Verstappen bu yıl bir şansı olduğunu düşünüyor. Tam güçle saldıracak ve risk almaya hazır. Bu uzun aradan sonra tüm sürücülerin Max'in sürüş tarzına hazır olup olmadığını merak ediyorum."

"Kış testlerinde en çok Mercedes ve Red Bull Racing'den etkilendim. Ferrari de önde, ancak bu iki lider takımla aynı seviyede değiller gibi görünüyor."

"Bu sezon takımların araçla, motorla, vites kutusuyla veya aerodinamikle ilgili problemler yaşamaları durumunda tepki göstermek için yeterli zamanları olmayacak. İlk yarıştan itibaren her şey en üst seviyede olmalı, aksi takdirde takımlar için bir felaket olacak."

"Böyle yoğun bir programla sürücüler ve takımlar daha fazla hata yapacak. Bazı sürücülerin aracı limitlerine kadar zorlaması için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olacağını düşünüyorum."

"İstediğiniz kadar antrenman yapabilir, karting sürebilir veya eski araçları deneyebilirsiniz, ancak hiçbir şey Formula 1 aracını yarış koşullarında sürmekle aynı değildir." dedi.