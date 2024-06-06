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Formula 1 Kanada GP

Hakkinen: "Verstappen bu hafta sonu eski formuna dönecek, Ferrari hızlı olacak"

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Max Verstappen'in bu hafta Montreal'de güçlü olmasını bekliyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, ilk yarışların aksine son yarışlarda tempo olarak geride kaldı ve son üç yarışta bir galibiyet elde edebildi.

Montreal'in de yüksek kerbler nedeniyle araca uygun olmayabileceği görüşleri hakim.

Hafta sonu öncesinde konuşan Mika Hakkinen ise Unibet'e şöyle dedi: "Bu hafta sonu her üç günde de yağmur olasılığı oldukça yüksek."

"Asfalt tamamen yenilendiği için, ıslak zeminde sürüş yapmak, hafta sonunun başında herkes için bazı zorluklar yaratacak."

"Bu nedenle bazı sürprizler bekleyebiliriz."

"Max Verstappen'in bu hafta sonu her zamanki formuna dönmesini ve zafer için mücadele etmesini bekliyorum."

"Montreal pistinin özellikleri RB20'nin hızını Monako'ya kıyasla pek fazla etkilemeyecek."

"Ancak Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in da hızlı bir aracı olduğu için Ferrari'yi de yakından takip etmekte fayda var."

"Her ikisi de bu yıl yarış kazandı; üstelik Ferrari, takımlar şampiyonasında Ferrari'nin sadece 24 puan gerisinde."

Podium: Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Podium: Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

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