Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "Uzun ara bazı takımları daha çok etkileyebilir"

paylaşım
yorumlar
Hakkinen: "Uzun ara bazı takımları daha çok etkileyebilir"
Ekleyen:
, Editör
15 Haz 2020 06:10

Eskİ F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, uzun koronavirüs arası nedeniyle güç dengesinin değişebileceğini düşünüyor.

Koronavirüs nedeniyle pilotlar ve takımlar Şubat ayından bu yana herhangi bir test sürüşü gerçekleştiremedikleri gibi, fabrikada da çok fazla vakit geçiremediler.

Barcelona testlerinde Mercedes yine önde görünüyordu ve koronavirüs sonrasında yapılacak ilk yarışta nasıl bir tablo olacağı büyük merak konusu.

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, uzun aradan sonra bazı takımların daha avantajlı olabileceğini düşünüyor.

1998 ve 1999 dünya şampiyonu Hakkinen, Helsingin Sanomat gazetesine verdiği demeçte, “Hiç böyle bir durum ortaya çıkmamıştı."

“Dünyada çok büyük bir felaket var ve bu yüzden Formula 1, sezonun ne zaman başlayacağını bile bilmiyordu."

“Baskı kısa vadede  hem pilotlar hem de takımlar için eskisine oranla çok daha büyük olacak.  Bazı sürücülerin ve takımların daha iyi sonuçlar almasına izin verecek. Bu yüzden tabloda değişiklikler olabilir."

“Bir pilot bu kadar uzun bir ara verdiğinde, tekrar araca bindiğinde küçük bir şok yaşar. Deneyimli pilotlar için bu his daha azdır. Ancak deneyimsiz olanlar için daha fazla şey olur."

“Artık hataların önemi artacak. Her yarış iyi olmak zorundasınız." dedi.

Sonraki haber
Çin GP, çift yarış teklifini değerlendiriyor

Önceki haber

Çin GP, çift yarış teklifini değerlendiriyor

Sonraki haber

Hamilton "boğa güreşi" ile ilgili yorumları nedeniyle sert eleştiriler aldı

Hamilton "boğa güreşi" ile ilgili yorumları nedeniyle sert eleştiriler aldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton "boğa güreşi" ile ilgili yorumları nedeniyle sert eleştiriler aldı

14dk
2
Formula 1

Verstappen: "Red Bull, bana Vettel'in geleceği yönünde bir şey söylemedi"

3
Formula 1

Codemasters, F1 2020'deki tüm sürücü puanlarını açıkladı!

4
Formula 1

Ricciardo ve Webber, Mugello'nun F1 takvimine girmesini destekliyor

5
DTM

DTM pilotları, Kubica'nın başarılı olacağını düşünüyorlar

35dk

Son Videolar

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

Son Haberler

Hamilton "boğa güreşi" ile ilgili yorumları nedeniyle sert eleştiriler aldı
F1

Hamilton "boğa güreşi" ile ilgili yorumları nedeniyle sert eleştiriler aldı

Hakkinen: "Uzun ara bazı takımları daha çok etkileyebilir"
F1

Hakkinen: "Uzun ara bazı takımları daha çok etkileyebilir"

Çin GP, çift yarış teklifini değerlendiriyor
F1

Çin GP, çift yarış teklifini değerlendiriyor

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!
F1

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Haziran
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 14 Haziran

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.