Hakkinen: "Uzun ara bazı takımları daha çok etkileyebilir"

Koronavirüs nedeniyle pilotlar ve takımlar Şubat ayından bu yana herhangi bir test sürüşü gerçekleştiremedikleri gibi, fabrikada da çok fazla vakit geçiremediler.

Barcelona testlerinde Mercedes yine önde görünüyordu ve koronavirüs sonrasında yapılacak ilk yarışta nasıl bir tablo olacağı büyük merak konusu.

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, uzun aradan sonra bazı takımların daha avantajlı olabileceğini düşünüyor.

1998 ve 1999 dünya şampiyonu Hakkinen, Helsingin Sanomat gazetesine verdiği demeçte, “Hiç böyle bir durum ortaya çıkmamıştı."

“Dünyada çok büyük bir felaket var ve bu yüzden Formula 1, sezonun ne zaman başlayacağını bile bilmiyordu."

“Baskı kısa vadede hem pilotlar hem de takımlar için eskisine oranla çok daha büyük olacak. Bazı sürücülerin ve takımların daha iyi sonuçlar almasına izin verecek. Bu yüzden tabloda değişiklikler olabilir."

“Bir pilot bu kadar uzun bir ara verdiğinde, tekrar araca bindiğinde küçük bir şok yaşar. Deneyimli pilotlar için bu his daha azdır. Ancak deneyimsiz olanlar için daha fazla şey olur."

“Artık hataların önemi artacak. Her yarış iyi olmak zorundasınız." dedi.