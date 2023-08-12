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Hakkinen: "Şu anki F1 pilotları benden daha iyiler"

Mika Hakkinen, 2023 gridinde yer alan her F1 pilotunun, sporun gelişimi sayesinde zirvede olduğu dönemden daha güçlü olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Mika Hakkinen, arrives at the track

Hakkinen 1998 ve 1999'da McLaren pilotu olarak iki Dünya Şampiyonluğu kazandı ve iki yıl sonra motivasyonu düştüğü için emekli oldu.

Şu anki F1 pilotlarının çoğu henüz bir yarış dahi kazanamamış bile olsa Hakkinen'e göre, teknoloji ve spor bilimindeki ilerlemeler sayesinde, daha düşük başarılara sahip olanlar bile yetenekle dolup taşıyor.

Finli pilot, Motorsport.com'un Fransız edisyonuna verdiği demeçte, "Kariyerime dönüp baktığımda ve F1'e gelen yeni nesilleri gördüğümde, benden daha iyi pilotlar olduklarını görüyorum."

"Çok daha iyi bilgilere sahipler. Yeteneğin muhtemelen aynı olduğunu söyleyebilirim, ancak Formula 1'e gelen pilotları çevreleyen her şey var: daha iyi çalışıyorlar, daha hazırlıklılar, daha profesyoneller. Daha iyi olmalarına yardımcı olacak daha fazla bilim var."

Ayrıca Hakkinen, takımların araçlarını kadrolarındaki belirli bir pilota uyacak şekilde geliştirdiklerini düşünüyor.

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Fotoğraf: Erik Junius

RB19'un direksiyonunda, son Dünya Şampiyonu Max Verstappen'i kimin geçebileceği sorulduğunda Hakkinen, bir tahminde bulunmanın imkansız olduğunu söyledi.

"Bu soruya yanıt vermek çok zor, ben yarışırken de insanlar Michael Schumacher ile aynı takımda olsaydım ne olacağını merak ediyordu." 

"Bu Formula 1 araçları tek bir sürücü için yapılmıştır. Örneğin RB19 Max için, onun ölçülerine göre yapılmış bir araç. Neredeyse her şey onun için yapılmış, direksiyonu çevirme şekli bile dikkate alınmış. Yani bir pilotu aynı takıma koyarsanız ve aynı aracı kullanırsa, farklı bir sürüş stiline sahip olacaktır. Belki de işe yaramayacaktır. O sürücünün başka bir takımda olması gerekir ki, o takım aracı kendisine uyacak şekilde geliştirebilsin."

"Pek çok harika sürücü var... Lewis [Hamilton] tabii ki harika bir Dünya Şampiyonu ve yıllar boyunca harika bir iş çıkardı. George Russell hiç kuşkusuz inanılmaz, çalışkan bir genç sürücü."

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