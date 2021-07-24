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Hakkinen, Sprint yarışını "heyecan verici" buldu

Ekleyen:
, Şef Editör

Mika Hakkinen, Britanya GP hafta sonunda ilk kez denenen Sprint Sıralama formatını beğendiğini ve ilk denemenin ardından formatın olumlu yönlerine baktığını söyledi.

Hakkinen, Sprint yarışını "heyecan verici" buldu

Sprint Sıralama formatı kapsamında cuma günü sıralama seansı gerçekleştirilirken, o seansın sonucu cumartesi günü gerçekleştirilen 17 turluk yarışın grid pozisyonlarını belirledi. Bu yarışın sonucu ise pazar günü gerçekleştirilen ana yarışın grid pozisyonlarını belirledi.

İlk defa Britanya'da test edilen bu format, önümüzdeki aylarda İtalya GP hafta sonunda da uygulanacak. Formatın bir yarışta daha test edilmesi planlanıyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Unibet'e konuşan Hakkinen, formatı heyecan verici bulduğunu ve formatın hafta sonuna bir belirsizlik kattığını söyledi.

Hakkinen, "Yeni yarış hafta sonu formatını izlemeyi gerçekten heyecan verici buldum. Onun hakkında olumsuz düşüncelere sahip değilim, sadece olumlu düşüncelerim var."

"Cuma günkü sıralama seansından önce sadece bir antrenman olduğu için Formula 1, takımlara ve pilotlara çok kısa sürede çok fazla çalışma getirmiş oldu. Bu, takımlara ekstra baskı ve risk getirdi."

"Bazı sürprizler olmasını sağladı. Fernando Alonso, harika bir iş çıkardı ve sıralar kazanarak yarışa çok daha güçlü bir pozisyondan başladı. Diğer tarafta Sergio Perez ile hata yaparsanız ne olacağını gördük. Beklenmedik sonuç ihtimali arttı." dedi.

Bu formatın geleceği henüz netleşmiş değil. Bu sene uygulanacak diğer yarışların ardından formatın gelecekte kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek.

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Hakkinen, bu formatın tüm sezon kullanılmasa dahi her sezon birkaç yarışta kullanılmasının iyi olacağını, formatın spora heyecan getirebileceğini söyledi.

Hakkinen, "Yeni format açık bir şekilde taraftarlara daha fazla heyecan sağlamak, sporu büyütmek, izleyenlerin ilgisini arttırmak ve yeni takipçiler çelmek için oluşturuldu."

"Kendi açımdan konuşmam gerekirse, bu format kesinlikle Formula 1'e yeni ve olumlu bir hava getirir. Şu anda formatın 3 yarışta uygulanması fikri var ve sıradaki uygulanacak yarış Monza'daki İtalya GP olacak. Formula 1'in her sene seçili yarışlarda bu formatı uygulayabileceğini düşünüyorum."

"Bu, her şeyi karıştırmak için cesur bir hamle. Silverstone'daki etkinliği izlememin ardından sıradaki için sabırsızlanıyorum." dedi.

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