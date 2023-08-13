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Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

İki kez F1 şampiyonu olan Mika Hakkinen, destek ve doğru araç verildiği takdirde Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in 'inanılmaz sonuçlar' elde edeceğini söylüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari hem Leclerc hem de Sainz'ın sözleşmelerinin F1 2024 sezonunun sonunda sona erecek olması nedeniyle bu sezonun sonuna kadar görüşmelere başlamamayı tercih etti.

Buna rağmen Leclerc, Ferrari'nin kendisinden ne istediğini bilmediği için Mercedes ve Aston Martin gibi şirketlerle görüşmek istemediğini söylerken, Sainz ise 2026'dan itibaren Sauber ile ortak olarak Formula 1'e katılacak olan Audi F1 ile görüştüğü yönündeki söylentileri reddetti.

Leclerc, Belçika GP'de podyuma çıkarak Ferrari'nin yaz tatiline bir nebze rahat başlamasını sağladı. Ancak bu sezon genel olarak, şampiyonluklar için mücadele etme hedeflerinin çok altında kalan Ferrari için bir tutarsızlık hikayesi oldu.

Sezon sırasında Leclerc ve Sainz'ın Ferrari ile aralarında gerginlik yaşandığına dair işaretler vardı ve takım bu iki pilotun geleceklerini şimdilik belirsiz bıraktı. Ancak Hakkinen, pilotlara destek olmanın ve onlara yeterli bir araç vermenin zirve yeteneklerini ortaya çıkarmanın anahtarı olduğunu vurguluyor.

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Motorsport.com'un aktardığına göre Hakkinen, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Aracınızı kullanmak zor olduğunda hata yapma olasılığınız da artar."

"İki Ferrari pilotu her zaman sınırda."

"Leclerc ve Sainz, öğrenmesi gereken çaylak pilotlar değiller. Ancak daha önce hiç şampiyon olmadıkları için üzerlerinde daha fazla baskı olduğu da bir gerçek."

"Ama onlar sadece desteğe ihtiyaç duyan iki harika pilot. Bu iki pilotun araçları iyi olduğunda inanılmaz sonuçlar elde edecekler." dedi.

2023 sezonunun büyük bölümünde ikincilik için Aston Martin, Ferrari ve Mercedes mücadele ediyordu. Ancak Avusturya hafta sonunda başlayan MCL60 güncellemesiyle bu üçlü, McLaren gibi yeni bir rakiple karşılaştı.

Double Formula 1 World Champion Mika Hakkinen

Double Formula 1 World Champion Mika Hakkinen

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Hakkinen, eski takımının elde ettiği büyük ve hızlı kazanımların Ferrari'ye de bunu yapabilecekleri konusunda ilham vermesi gerektiğini söylüyor.

Hakkinen, "Ferrari SF-23'ü birkaç virajlarda gördüğümde kendi kendime 'Yanlış araca sahipler' dedim." 

"İlk denemeden sonra pilotlar küçük sorunlar yaşadıklarını söylediler ama benim bakış açıma göre bu gerçekten büyük bir sorundu, hatta Red Bull adeta uçtuğu için daha da büyük bir sorundu."

"Ancak toparlanmak mümkün. McLaren'in kısa süre önce yaptığı bunun için harika bir örnek. Woking'de kimse kimseyi suçlamadı ve çok çalıştılar; farkı yaratan insanlardır." dedi.

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Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

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