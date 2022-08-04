Hakkinen: "Şampiyonlar artık her zaman en iyi performansını veremeyeceğini bilir"
Çifte F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Sebastian Vettel'in emekliliğinin kendisi için doğru karar olduğu görüşünde.
Formula 1'de dört şampiyonluğun yanı sıra sayısız başarı elde eden Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı.
Vettel, son 1.5 yılı Aston Martin'de geçirdi ve sporda kalmasını sağlayacak tek şeyin ön tarafta yer almak olduğunu söylüyordu. Böyle bir ihtimal de olmadığı için emekli oldu.
Vettel'in emekliliği, çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen'e soruldu.
Unibet'teki köşe yazısında Hakkinen, şunları yazdı: "Sebastian Vettel geçen hafta sonu, bu yılın sonunda Formula 1'den emekli olacağını açıkladı ve ardından yerini Fernando Alonso'nun alacağı duyuruldu. Her iki sürücü için de çok büyük bir karardı."
Fernando Alonso, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Sebastian harika bir şampiyon ve çok büyük bir taraftar desteğine sahip olduğu için spor adına harika bir elçi. Red Bull ile kazandığı dört şampiyonluk büyük bir başarıydı ve Ferrari ile de şampiyonluğa çok yakındı. 2017 ve 2018 yıllarında sadece onun baskın performans sergileyen Lewis Hamilton ile rekabet edebildiğini unutmayın."
"Ayrılmak için doğru anı seçmek kolay değildir ancak dünya şampiyonluğunu kazandığınızda, %100'ünüzü vermenin artık mümkün olmayacağı anı kesinlikle biliyorsunuz. Formula 1'de kazanmak, takım içerisindeki işi yerine getirmek ve aileniz üzerindeki etkiyle birlikte sürekli seyahat etmeyi kabul etmek, büyük bir adanmıştık gerektiriyor. Sebastian o anın geldiğini açıkça gördü ve ona gelecekte başarılar diliyorum."
"Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçerek Sebastian Vettel'in yerini alacağı haberi de birçok kişiyi şaşırttı. Fakat Fernando yarış konusunda hâlâ çok tutkulu ve bu yıl Alpine'de güçlü sonuçlar alıyor. Geçen yıl Esteban Ocon'un Macaristan'da kazanmasına yardım etti. O çifte Formula 1 şampiyonu, çok tecrübeli ve büyük otoritesi var, ki tüm bu nitelikler Aston Martin yönetimi için çok değerli."
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