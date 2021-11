Hakkinen: "Şampiyon son yarış belli olacak"

Max Verstappen, Meksika'da gerçekleştirilen son yarışta galibiyete ulaştı ve Lewis Hamilton ile olan puan farkını 19'a çıkardı.

Hakkinen, Unibet'teki köşe yazısında, Meksika GP hakkında şunları söyledi: "Max, Meksika'daki zaferle hiç şüphesiz Dünya Şampiyonası'ndaki liderliğini güçlendirdi. Fakat bitime dört yarış kaldığı düşünüldüğünde, Red Bull ve Mercedes arasındaki savaşta her şey olabilir. Şampiyonun Abu Dhabi'de belli olacağına oldukça eminim. Mercedes mümkün olan her şeyi yapacak ve Lewis Hamilton'ı asla küçümsememelisiniz. O, mücadele etmeyi seviyor."

Hakkinen, Brezilya GP'yi kimin kazanacağını kestiremiyor.

"Brezilya Grand Prix'si Max Verstappen'in aracına uygun görünüyor, ancak Lewis Hamilton 2016 ve 2018'de Interlagos'ta kazanmayı başardı."

"O yarışın ardından takımlarının geçmişe dair verilerinin olmadığı iki yeni piste, yani Katar ve Suudi Arabistan var. Tabii ki önceden bazı simülasyon çalışmaları yapılacak, ancak araçların ve lastiklerin nasıl davranacağını asla tam olarak bilemezsiniz. Oraya varana kadar neler olacağını bilemeyeceksiniz. Yeni asfalt tabakası olan pistler daha kaygan, tozlu ve dolayısıyla riskli olabilir."

Eski McLaren Mercedes pilotu, 1998 ve 1999 yıllarında Ferrari'ye karşı şampiyonluk savaşını kazandı ve şampiyonluk savaşının getirdiği baskıyı çok iyi bilen isimlerden biri.

"Red Bull, hız açısından küçük ama önemli bir avantajı olduğunu gösterdi, ancak sürprizler olacağına eminim. Şimdi sıra psikolojiye, sürücünün ve takımın zihinsel gücüne geliyor. Her şey yolunda gittiğinde her şey kolaydır. Fakat işler zorlaştığı zaman şampiyonlar ne kadar iyi olduklarını gösterir."

"Son yarışta şampiyonluk için savaşmak zorunda olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. O an her puan önemlidir. Aynı şekilde her teknik sorun veya kaza da öyle. 1998'de Michael Schumacher'in aracı başlangıç çizgisinde kapandı. Ondan sonra lastik patlattı. 1999'da Eddie Irvine'i sadece iki puanla yendim. Odaklanmanız ve takımdaki herkesle sıkı çalışmanız gerekiyor. Hiçbir şey kesin değildir. Eğer gevşersen, rakibin değerlendirir çünkü her zaman fırsat kollar."

Verstappen'in Meksika zaferi hakkında da konuşan Hakkinen, "Startta ideal yarış çizgisindeydi ve mümkün olduğunca geç fren yaptı, bu da iki Mercedes sürücüsünün önüne geçmesine izin verdi."

"Güçlü ve kendinden emin bir hareketti. Son turlarda Perez'in Hamilton'a baskı yapması güzeldi. Fakat Lewis'in başı asla derde girmedi. İkinci bitirerek başarılı bir iş yaptı."

"Onun için esas olarak bir hasar sınırlamayla alakalıydı." dedi.