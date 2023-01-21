Hakkinen, Russell'ın Hamilton'ı yenebileceğine inanıyor

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İngiliz sürücü, geçen yıl yeni W13'e adapte olma konusunda pek sorun yaşamadı ve Alman üreticinin yaşadığı dalgalanma sorunlarına rağmen kusursuz bir performans sergileyip, Hamilton'la kafa kafaya mücadele etmeyi başardı.

İlk yarışlarda düzenli olarak ilk beşe giren ve güçlü sonuçlar alan Russell, Brezilya GP'de kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etti.

Sonuç olarak Russell, 2022'de zafer alan tek Mercedes sürücüsü olarak sezonu takım arkadaşı Hamilton'ın önünde tamamladı.

Şimdi gözler 2023'e çevrilmiş durumda ve bazılarına göre Hamilton, bu yıl çok daha iyi bir performans sergileyebilir.

Ancak 1998 ve 1999 Dünya Şampiyonu Mika Hakkinen Top Gear'a yaptığı açıklamada Russell'ın bu yıl da çok iyi olmasını beklediğini söyledi.

Hakkinen, "George'un Brezilya'da yaptıkları harikaydı."

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, on the Sprint podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Takım, aracı büyük ölçüde geliştirdi ve bu sayede yarışlar kazanabildiler."

"George'un bu ivmeyi devam ettirip ettiremeyeceğini göreceğiz. Fakat Mercedes'te sahip olduğu deneyimi ve genel olarak Formula 1'de sahip olduğu deneyimini artırıp, performansını sürdürebilirse o zaman Lewis'i ardında tutabilir."

"Bu gerçekten etkileyici bir şey çünkü Lewis'in seviyesi inanılmaz. O, harika bir karakteri olan muhteşem bir sürücü."

"Dolayısıyla George, bunu yapmayı başarabilirse, bence İngiltere 'Vay be, ne pilotumuz varmış' diyebilir." dedi.

Russell'ın potansiyeli Hakkinen'i heyecanlandırıyor gibi görünüyor.

Hakkinen, "Kartinge, diğer tüm kategorilerde yaptığı şeylere ve sahip olduğu veri okuma, aracı ekstrem şartlarda sürme gibi yeteneklerine bakarsak, harika bir sürücü olma potansiyeline sahip olduğunu hatta dünya şampiyonu olma potansiyelinde olduğunu söyleyebilirim." dedi.