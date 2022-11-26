Hakkinen: "Ricciardo'nun verdiği ara benimkinden farklı, geri dönecektir"
Çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Daniel Ricciardo'nun kendisinin aksine ara verdikten sonra spora geri dönebileceğini düşünüyor.
Woking merkezli takımdaki iki sezonu boyunca istediği sonuçları elde etmeyi başaramayan Ricciardo, takımla karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesini bir sezon erken sonlandırarak McLaren'dan ayrıldı.
Yerini vatandaşı Oscar Piastri'ye bırakan Avustralyalı pilot, Haas ve Williams gibi seçenekleri reddetmesinin ardından gelecek sezonu Red Bull test pilotu olarak geçirecek.
Ricciardo'nun ayrılığını birçok kişi Hakkinen'in ayrılığına benzetti. Takım arkadaşı David Coulthard'a yenildiği 2001 sezonunun ardından, henüz 32 yaşında "spora ara veren" Hakkinen, birkaç girişime rağmen asla geri dönmedi ve kariyerine epey erken nokta koymuş oldu.
Ancak Hakkinen'e göre kendi durumu ve Ricciardo'nun durumu arasında farklılıklar var.
Unibet'teki köşesinde Hakkinen, "Ricciardo'nun McLaren kariyerini puan alarak bitirdiğini görmek harikaydı."
"Daniel iyi bir pilot ama F1'de geçirdiği birkaç yıldan sonra ara vermesi kendisi açısından iyi olabilir."
"F1'den emekli olduğumda McLaren takım patronum Ron Dennis beni 'sadece bir ara verdiğime' ikna etti, ancak geri dönmeyeceğimi biliyordum.
"Daniel'in durumu daha farklı. Birkaç zorlu sezon geçirdi ve yeniden motive olması gerekiyor. 33 yaşında, halen zamanı var." ifadelerini kullandı.
McLaren team photo, Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Ricciardo'nun gridden ayrılığı Abu Dhabi'de ana odak noktası değildi; nitekim 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel de 15 sezonun ardından emekliye ayrılıyordu.
Şu anlık geri dönmeyi düşünmeyen Vettel hakkında konuşan Hakkinen, Alman pilotun Ferrari'de başarısız olduğunu düşünmüyor.
Hakkinen, "Sebastian Vettel'in emekliliği kendisi ve F1 için büyük bir an. Red Bull'da dört şampiyonluk kazanarak kesinlikle harika bir iş çıkardı."
"Mercedes'in hakimiyetinin zirvede olduğu 2017 ve 2018 yıllarında Ferrari'de Lewis'in ardından ikinci olmanın gerçekten büyük bir başarı olduğunu söyleyebileceğimize eminim." dedi.
Mazepin, spordan ayrılan isimlere tavsiyelerde bulundu
Alpine, Piastri olayından sorumlu olan avukatla yollarını ayırdı
Son Haberler
Haas, Vasseur Ferrari'ye geçeceği için mi Hulkenberg ile anlaştı?
Corriere dello Sport'a göre, Gunther Steiner önderliğindeki Haas, Alfa Romeo'nun mevcut takım patronu Frederi Vasseur'un zorlaması üzerine Nico Hulkenbergi seçti. Amerikalı ekip, Vasseür'un İtalyan ekibin başına geçeceğini biliyordu ve bundan ötürü Ferrari sürücüleri Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman'ı reddetti.
Leclerc: "Sezon ortasında her şey ters gitti"
Ferrari piltou Charles Leclerc, sezon ortasından itibaren işlerin kendisi için ters gittiğini söylüyor.
Binotto: "Vettel'in başarısızlığında takımın da payı vardı"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kendi döneminde yolların ayrıldığı Sebastian Vettel'in başarısızlığında kendilerinin de payı olduğunu düşünüyor.
Ricciardo: "Red Bull'da eski halime geri döneceğim"
Daniel Ricciardo, yedek pilotluk için anlaştığı eski takımı Red Bull'a geri dönüşünün ardından, burada eskisi gibi başarılı haline geri dönmeyi planlıyor.