Hakkinen: "Ricciardo'nun verdiği ara benimkinden farklı, geri dönecektir"

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Woking merkezli takımdaki iki sezonu boyunca istediği sonuçları elde etmeyi başaramayan Ricciardo, takımla karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesini bir sezon erken sonlandırarak McLaren'dan ayrıldı.

Yerini vatandaşı Oscar Piastri'ye bırakan Avustralyalı pilot, Haas ve Williams gibi seçenekleri reddetmesinin ardından gelecek sezonu Red Bull test pilotu olarak geçirecek.

Ricciardo'nun ayrılığını birçok kişi Hakkinen'in ayrılığına benzetti. Takım arkadaşı David Coulthard'a yenildiği 2001 sezonunun ardından, henüz 32 yaşında "spora ara veren" Hakkinen, birkaç girişime rağmen asla geri dönmedi ve kariyerine epey erken nokta koymuş oldu.

Ancak Hakkinen'e göre kendi durumu ve Ricciardo'nun durumu arasında farklılıklar var.

Unibet'teki köşesinde Hakkinen, "Ricciardo'nun McLaren kariyerini puan alarak bitirdiğini görmek harikaydı."

"Daniel iyi bir pilot ama F1'de geçirdiği birkaç yıldan sonra ara vermesi kendisi açısından iyi olabilir."

"F1'den emekli olduğumda McLaren takım patronum Ron Dennis beni 'sadece bir ara verdiğime' ikna etti, ancak geri dönmeyeceğimi biliyordum.

"Daniel'in durumu daha farklı. Birkaç zorlu sezon geçirdi ve yeniden motive olması gerekiyor. 33 yaşında, halen zamanı var." ifadelerini kullandı.

McLaren team photo, Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images



Ricciardo'nun gridden ayrılığı Abu Dhabi'de ana odak noktası değildi; nitekim 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel de 15 sezonun ardından emekliye ayrılıyordu.

Şu anlık geri dönmeyi düşünmeyen Vettel hakkında konuşan Hakkinen, Alman pilotun Ferrari'de başarısız olduğunu düşünmüyor.

Hakkinen, "Sebastian Vettel'in emekliliği kendisi ve F1 için büyük bir an. Red Bull'da dört şampiyonluk kazanarak kesinlikle harika bir iş çıkardı."

"Mercedes'in hakimiyetinin zirvede olduğu 2017 ve 2018 yıllarında Ferrari'de Lewis'in ardından ikinci olmanın gerçekten büyük bir başarı olduğunu söyleyebileceğimize eminim." dedi.