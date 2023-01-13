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Formula 1 Haberler

Hakkinen: "Ricciardo'nun geri dönmesi hiç de kolay olmayacak"

Eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen, Daniel Ricciardo'nun artık bir takımın ana pilotu olabileceğine pek inanmıyor.

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Hakkinen: "Ricciardo'nun geri dönmesi hiç de kolay olmayacak"
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McLaren'da geçirdiği zorlu yılın ardından Daniel Ricciardo için işler pek de parlak görünmüyor. Avustralyalı pilot yeni sezonda gridde yer alamayacak ve Red Bull'un yedek pilotluğunu yapacak.

Ricciardo, spora vereceği bir yıllık arada formunu geri yakalamayı ve 2024 yılında daha güçlü şekilde dönmeyi hedefliyor.

Ancak McLaren'da yaşadığı zorluklar ve gösterdiği performansın çok iyi olmaması, geri dönüşünün önünü tıkayacak gibi görünüyor.

Çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Avustralyalı'nın tekrar pistlere dönmesinin ve bir takımın ana pilotu olmasının kolay olmayacağını söyledi.

Hakkinen, "Formula 1'den 2001 yılında ayrıldım. O noktada zaten iki kez dünya şampiyonu olmuştum ve spora ara verme fırsatım vardı."

"Oysa Daniel, Formula 1'den kontratı feshedildiği  için ayrıldı."

"Bir sezonu kenarda geçirir ve geri dönmek isterseniz, daha iyi performans göstereceğinizi, eskisinden daha hızlı olacağınızı nasıl kanıtlayacaksınız ki?"

"Formula 1'e yeni nesil sürücüler geliyor. Onlardan daha hızlı olduğunuzu nasıl kanıtlayabileceksiniz?"

"Tahminim kulağa fazla olumsuz geliyorsa özür dilerim ama gerçek bu."

"Daniel çok zor bir durumda. Padoktaki herkes onu seviyor, Ricciardo iyi bir mizah anlayışı olan pozitif bir adam, taraftarlar da onu seviyor ama McLaren gibi takımların kazanan isimlere ihtiyacı olduğunu kabul etmelisiniz." dedi.

 

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