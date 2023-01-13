Hakkinen: "Ricciardo'nun geri dönmesi hiç de kolay olmayacak"
Eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen, Daniel Ricciardo'nun artık bir takımın ana pilotu olabileceğine pek inanmıyor.
McLaren'da geçirdiği zorlu yılın ardından Daniel Ricciardo için işler pek de parlak görünmüyor. Avustralyalı pilot yeni sezonda gridde yer alamayacak ve Red Bull'un yedek pilotluğunu yapacak.
Ricciardo, spora vereceği bir yıllık arada formunu geri yakalamayı ve 2024 yılında daha güçlü şekilde dönmeyi hedefliyor.
Ancak McLaren'da yaşadığı zorluklar ve gösterdiği performansın çok iyi olmaması, geri dönüşünün önünü tıkayacak gibi görünüyor.
Çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Avustralyalı'nın tekrar pistlere dönmesinin ve bir takımın ana pilotu olmasının kolay olmayacağını söyledi.
Hakkinen, "Formula 1'den 2001 yılında ayrıldım. O noktada zaten iki kez dünya şampiyonu olmuştum ve spora ara verme fırsatım vardı."
"Oysa Daniel, Formula 1'den kontratı feshedildiği için ayrıldı."
"Bir sezonu kenarda geçirir ve geri dönmek isterseniz, daha iyi performans göstereceğinizi, eskisinden daha hızlı olacağınızı nasıl kanıtlayacaksınız ki?"
"Formula 1'e yeni nesil sürücüler geliyor. Onlardan daha hızlı olduğunuzu nasıl kanıtlayabileceksiniz?"
"Tahminim kulağa fazla olumsuz geliyorsa özür dilerim ama gerçek bu."
"Daniel çok zor bir durumda. Padoktaki herkes onu seviyor, Ricciardo iyi bir mizah anlayışı olan pozitif bir adam, taraftarlar da onu seviyor ama McLaren gibi takımların kazanan isimlere ihtiyacı olduğunu kabul etmelisiniz." dedi.
Hamilton: "Ferrari'yi ön tarafta görmek güzel"
Vandoorne, Formula E'de daha fazla şampiyonluk istiyor
Son Haberler
AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti
AlphaTauri AT04, FIA'nın zorunlu çarpışma testini başarıyla geçti.
Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider
Jean-Eric Vergne, Mexico City E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.
Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey
Dünyanın en rekabetçi motor sporları serilerinden biri olan Formula E'nin 9. sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Mexico City E-Prix'siyle start alacak. Biz de sizler için Formula E'nin 9. sezonu öncesinde bilmeniz gerekenleri derledik.
Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir
Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, beklenmedik bir el ameliyatı nedeniyle bu ay gerçekleşecek Daytona 24 Saat yarışlarında yer alamayabilir.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.