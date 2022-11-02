Hakkinen: “Ricciardo, F1’e ara verdikten sonra geri dönmemeli”

Haberi dinle

Ricciardo’nun 2023 için iki seçeceği vardı: Ya kendisine teklif edilen Haas koltuğunda yarışacak ya da yedek pilot olarak kenara çekilecekti. Avustralyalı pilot, ikinci seçeneği tercih ediyor.

Haas’a hayır diyen Ricciardo, Viaplay’e verdiği demeçte şu yorumlarda bulundu: “Şu anda kendime uzun vadede başarılı olabileceğim bir yer ayarlamaya çalışıyorum.”

“Bu yüzden önümüzdeki sene farklı olacak ama gerçekten gridin ön tarafına dönüp galibiyetler için mücadele edebileceğim bir yere gitmeye çalışıyorum. Bunu yapabileceğimi biliyorum.”

Fakat Hakkinen, başarının bu kadar kolay gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Sonuç olarak Ricciardo, şu anda neden yeterince hızlı olmadığını anlamakta zorlanıyor ve bu durum, başka bir takımın ona teklifte bulunmasını kolaylaştırmıyor.

The Race F1 Podcast’inde konuşan Hakkinen, “Performansı düşüyor ve tam gaz gitmiyor. Bu yüzden insanlar onun yeterince hızlı olup olmadığı konusunda emin değil.”

“Bu, bir yıl ara verip geri dönmeyi zorlaştırabilir çünkü yeterince hızlı değilseniz, her zaman bir çeşit açıklama ya da bir neden vardır ve bu bilgiyi medyaya, taraftarlara, takıma çok net bir şekilde vermediğini hissediyorum."

"Bu biraz korkutucu. Performansının neden takım arkadaşınla aynı seviyeye çıkaramadığını bilmen gerekir.” yorumlarını yaptı.

Çifte dünya şampiyonu, emekliliğe dönüşen aralar hakkında deneyimli bir isim.

2001'de sonraki sezon bir yıl ara vereceğini açıklamıştı ancak bu ara, tam zamanlı bir emekliliğe dönüştü. Hakkinen iki dünya şampiyonluğu, 20 galibiyet ve 26 pole pozisyonu içeren bir Formula 1 kariyerini sonlandırmış oldu.

Hakkinen, "Eğer [ara vermek istediğimi] hissediyorsam bu sorun olmaz, neler olacağını göreceğim diye düşünmüştüm."

"Ancak üç-dört ay sonra, [2002] sezonu başladığında, Monako'dayken ya da nerede olursam olayım, ‘hiçbir şekilde oraya geri dönmek istemiyorum’ gibi hissettiğimi fark ettim."

"Çok fazla enerji gerektiriyor. Fizyolojik olarak çok fazla enerji ve vücudunuzdan çok fazla güç gerektiriyor. Bu şekilde, bir yıl ara verdiğimi söylemiş olmamın önemi olmadığını, geri dönemeyeceğimi anladım. Sezonun yarısına gelindiğinde geri dönmeyeceğimi çoktan biliyordum."

"Daniel bir yıl ara vermeye karar verirse, normalde bu sporu bıraktığınızda geri dönmemeniz gerektiğini tecrübelerimden biliyorum."

"Emekli olmalı mıyım yoksa olmamalıyım diye düşünürken performans gösteremezsiniz. Her saniye tam gaz gitmelisiniz.”

“Ben iki kez dünya şampiyonu olduğum için pozisyonum biraz farklıydı, zaten hedeflerime ulaşmıştım. Daniel'in farklı bir durumu var.” dedi.

Mika Hakkinen, McLaren 1 / 1 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch