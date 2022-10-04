Hakkinen: "Red Bull'un Singapur GP sıralama turlarında yaptığı hata utanç vericiydi"

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Max Verstappen, Singapur'daki sıralama turlarının ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı çünkü pole pozisyonunu kazanabilecek hıza sahip olmasına rağmen Red Bull'un taktik hatası nedeniyle sekizinci oldu.

Verstappen'e sondan bir önceki turunu iptal etmesini söyleyen Red Bull, son turda pistin gelişeceğini ve Verstappen'in daha da iyi bir tur atacağını düşünmüştü. Ancak araçta o turun ardından pite gelmesini sağlayacak kadar yakıt yoktu.

Yanlış hesap sonrası Red Bull, Verstappen'den son turunu da iptal etmesini istedi.

Bu durum genel olarak Red Bull taraftarının tepsini çekmişti ve şimdi Mika Hakkinen de durumu anlamadığını söyledi.

Fin sürücü, Unibet için kaleme aldığı köşe yazısında, "Max bu hafta sonu dünya şampiyonluğunu garantileyebilirdi fakat takımın Cumartesi günü sıralama turlarında yaptığı hata inanılmaz derecede pahalıya patladı."

"Bir takımın sürücüsünden turunu iptal etmesini istemesi, özellikle de o tur oldukça iyi görünüyorsa oldukça alışılmadık bir durumdur."

"Sonrasında başka bir tur için yakıt olmadığını fark etmek utanç verici. Red Bull tüm yıl boyunca operasyonel anlamda çok güçlüydü, bu yüzden bu biraz sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Yarışta da işler Verstappen'in istediği gibi gitmedi ve hafta sonunu sadece altı puanla kapattı.

Hakkinen şu yorumu yaptı: "Sanırım pek çok kişi sekizinci sıradan başlamasının ardından Max'ten güçlü bir yükseliş bekliyordu."

"Koşullar nedeniyle kötü başladı ve ardından orta gruptaki mücadelelerle zaman kaybetti."

"Bu, onun için unutulması gereken bir hafta sonuydu."

"Son derece rekabetçi olduğunuz bir sezonda bile bu tür yarışlar olabiliyor."

"Sadece önünüze bakmalı ve sonraki hafta sonunun çok daha iyi olmasını sağlamalısınız."

"Suzuka'nın Red Bull için uygun olduğunu ve Max'in şampiyonluğu orada garantileyebileceğini düşünüyorum. Sadece takımın daha fazla hata yapmadığından emin olması gerekiyor."