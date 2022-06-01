Hakkinen, Red Bull'un baskı altında Ferrari'den daha iyi bir iş yaptığına inanıyor

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Monako'da pazar günü yağan yağmur, tüm işleri karıştırdı ve kuru zeminde Ferrari kazanacak gibi görünse de, değişken şartlarda stratejik kararlar ön plana çıktı.

Sonuç olarak Red Bull, doğru hamleler yapıp 1. ve 3. olurken, Ferrari 1-2 başladığı yarışta nacak 2. ve 4. olabildi.

1998 ve 1999 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Unibet'teki köşe yazısında, hafta sonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hakkinen şöyle dedi: “Monako'da kazanmak her sürücü için çok özel bir deneyimdir ve Checo Perez'in yaptığı şey özeldi."

"Bütün hafta sonu zekice sürdü. Sıralama turlarının sonunda bariyere çarptığı küçük bir hata yaptı ve bu hata, Max'i son turunu iptal etmeye zorladığı için yarışın gidişatını kesinlikle etkiledi."

"Ancak Checo Cuma günü hızlıydı ve son antrenmanlarda en hızlısıydı, bu yüzden araç ayarlarının onun için iyi olduğu açıktı.”

"Yarışta, Ferrari en önemli anda tereddüt ederek Charles Leclerc'i ikinci kez pite çağırdı ve Carlos Sainz'ı gereğinden uzun süre pistte tuttu."

"Red Bull doğru stratejiyi seçti ve başlangıçta 3-4 olan araçlarını 1-2'ye çıkardı."

"Ferrari'nin, seçilen stratejinin neden bu kadar yanlış gittiğini analiz edeceğini biliyorum ancak bu durumda teknik analizin insan faktöründen daha az önemli olduğunu düşünüyorum."

"Neden bir takım güven içerisinde karar verirken diğeri tereddüt edip hata yapar? Bu, insanlarla ve baskı altında birbirlerine duydukları güvenle ilgili."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images