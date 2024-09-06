Hakkinen: "Red Bull'un başarısızlığının ardında Perez var"

Eski Formula 1 pilotu ve iki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Sergio Perez'in hem kendisini hem de takımını hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor.

Hakkinen şöyle diyor: "Formula 1 acımasız bir spor; önce takım arkadaşınızı, sonra da diğerlerini yenmeniz gerekiyor."

"Red Bull örneğinde, Perez ve Max arasındaki fark sürekli artıyor, bu da takımın iki araçtan tam bilgi almasına ya da gerektiği kadar hızlı ilerlemesini engelliyor."

"Bu, Red Bull'un gelişimi için gerçek bir dezavantaj oldu ve onları etkilemeye devam ediyor."

"Eleştiriden kaçınmaya çalışsam da, sadece gerçeklerden yola çıkıyorum. Aracın aerodinamisi ve mekaniğinde gerekli ayarlamaları yapmak için iki iyi sürücüye ihtiyacınız var."

"Bir yarış hafta sonu boyunca çok az zamanınız oluyor. Takım tek araçla ilerleyemez. İki araca ve iki sürücüye ihtiyaç var. Sergio Red Bull'a olması ereken katkıyı sağlamadı ve bu da sonuçları etkiledi."

"Sergio'nun Formula 1'deki ne ilk ne de ikinci yılı. Uzun süredir yarışların içinde. Yani 'bir numara' olmak için neye ihtiyacı olduğunu biliyor."

"Yeteneksiz olduğunu söylemek istemiyorum ama Max ile aynı seviyeye gelemedi. Takımın başarılı olması için gerekenleri sağlayamadı.”