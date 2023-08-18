Prime'a abone ol
Önceki / Coronel: "Red Bull, Tsunoda'yı ana takıma yükseltmeli" Sonraki / Yeni simülatör, Alpine'in F1'deki hedeflerine ulaşmasında nasıl kilit olacak?
Formula 1 Haberler

Hakkinen: "Red Bull'un ana rakibi bence McLaren olacak"

İki kez dünya şampiyonu Mika Häkkinen, 2024'te Red Bull'un ana rakibinin Ferrari'den ziyade McLaren olacağı görüşünde.

Ekleyen:
Double Formula 1 World Champion Mika Hakkinen

Ferrari, 2022'nin başında Red Bull'dan iyi bir görüntü çizse de, sezon ilerledikçe geriye düştü ve sonunda şampiyonluğu Avusturyalı ekibe kaybetti.

2023'e gelindiğinde Red Bull, herkesi ciddi oranda geride bırakırken, Ferrari zaman zaman beşinci en iyi takımdı.

İki kez dünya şampiyonu Mika Häkkinen, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, Ferrari'nin yaşadığı sorunların kış testlerinde başladığını iddia etti.

"Bahreyn testinde Ferrari'yi ilk kez pist üstünde gördüğümde, sorun yaşayacakları sonucuna varmak zor değildi."

"Bazı virajlarda kendi kendime 'hayır, araçta hata yapmışlar' diye düşündüm."

"Ferrari'nin teknik anlamda daha iyi insanlara ihtiyaçları var. Bu artık daha zor çünkü takımlar istedikleri kadar test yapamıyor, sadece rüzgar tünelini kullanabiliyorlar."

"Ancak geri dönmek mümkün ve McLaren son yarışlarda bunu gösterdi. Woking'de birbirlerini hiç suçlamadılar, çözüm bulmaya çalışırken sert ama sakin kaldılar."

"Fark yaratabilmeniz için tam olarak bu tür insanlara ve pozitif enerjiye ihtiyacınız var."

2024'te Red Bull'un en büyük rakibinin hangi takım olabileceği sorusuna Fin pilot, "Bunu söylemek çok zor olsa da McLaren'in çok güçlü olacağını düşünüyorum."

"Woking'de ne kadar çalıştıklarını biliyorum."

"Son 2 ayda kaydettikleri ilerlemeyi de görünce, bu yıl ve gelecek yıl büyük adımlar atacaklarını hissediyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Coronel: "Red Bull, Tsunoda'yı ana takıma yükseltmeli"

Yeni simülatör, Alpine'in F1'deki hedeflerine ulaşmasında nasıl kilit olacak?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Formula 1
Hollanda GP

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor" Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Formula 1
Hollanda GP

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor" Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"

Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"

Formula 1
Hollanda GP

Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor" Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"

Mika Hakkinen Daha fazlası
Mika Hakkinen
Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Formula 1

Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir" Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor"

Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor"

Formula 1

Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor" Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor"

Hakkinen: "Binotto'nun gidişinde Leclerc'in rolü olduğunu sanmıyorum"

Hakkinen: "Binotto'nun gidişinde Leclerc'in rolü olduğunu sanmıyorum"

Formula 1

Hakkinen: "Binotto'nun gidişinde Leclerc'in rolü olduğunu sanmıyorum" Hakkinen: "Binotto'nun gidişinde Leclerc'in rolü olduğunu sanmıyorum"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Formula 1

Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu" Leclerc: "Oluşturduğumuz 'koruyucu balon' toparlanmamıza yardımcı oldu"

Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk"

Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk"

Formula 1
Hollanda GP

Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk" Leclerc: "Hedefim ve hayalim Ferrari ile şampiyonluk"

Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"

Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"

Formula 1

Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde" Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"

Son Haberler

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor" Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"

2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!

2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!

MGP MotoGP
Avusturya GP

2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci! 2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor" Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"

Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

MGP MotoGP
Avusturya GP

Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı" Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol