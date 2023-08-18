Hakkinen: "Red Bull'un ana rakibi bence McLaren olacak"

Ferrari, 2022'nin başında Red Bull'dan iyi bir görüntü çizse de, sezon ilerledikçe geriye düştü ve sonunda şampiyonluğu Avusturyalı ekibe kaybetti.

2023'e gelindiğinde Red Bull, herkesi ciddi oranda geride bırakırken, Ferrari zaman zaman beşinci en iyi takımdı.

İki kez dünya şampiyonu Mika Häkkinen, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, Ferrari'nin yaşadığı sorunların kış testlerinde başladığını iddia etti.

"Bahreyn testinde Ferrari'yi ilk kez pist üstünde gördüğümde, sorun yaşayacakları sonucuna varmak zor değildi."

"Bazı virajlarda kendi kendime 'hayır, araçta hata yapmışlar' diye düşündüm."

"Ferrari'nin teknik anlamda daha iyi insanlara ihtiyaçları var. Bu artık daha zor çünkü takımlar istedikleri kadar test yapamıyor, sadece rüzgar tünelini kullanabiliyorlar."

"Ancak geri dönmek mümkün ve McLaren son yarışlarda bunu gösterdi. Woking'de birbirlerini hiç suçlamadılar, çözüm bulmaya çalışırken sert ama sakin kaldılar."

"Fark yaratabilmeniz için tam olarak bu tür insanlara ve pozitif enerjiye ihtiyacınız var."

2024'te Red Bull'un en büyük rakibinin hangi takım olabileceği sorusuna Fin pilot, "Bunu söylemek çok zor olsa da McLaren'in çok güçlü olacağını düşünüyorum."

"Woking'de ne kadar çalıştıklarını biliyorum."

"Son 2 ayda kaydettikleri ilerlemeyi de görünce, bu yıl ve gelecek yıl büyük adımlar atacaklarını hissediyorum." dedi.