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Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"

Mika Hakkinen, Red Bull ve Max Verstappen'in mevcut başarısını hak ettiği görüşünde.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing and team members celebrate

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl şimdiye kadarki 12 yarışın 10'unu kazanırken, son 13 yarışın hepsinde zirvede Avusturyalı marka vardı.

Sporun en baskın dönemlerinden birisini geçiren Red Bull'un hakimiyetinin ne kadar daha devam edeceği büyük bir muamma.

İki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Mika Hakkinen, Hollandalı pilotun dominasyonunun sıkıcı olmadığını düşünüyor ve yakında bu baskın dönemin biteceğine inanıyor.

Hakkinen, RacingNews365'e şöyle dedi: "1998 yılında, takım arkadaşım David Coulthard ile birlikte kazanırken sezon harika görünüyordu."

"Ben sıkılmamıştım, eminim Max de aynı şeyi hissediyordur. O da sıkılmıyor, yarışları sıkıcı bulmuyor."

"Kendisi için sürekli yeni hedefler belirliyor ve bunlara ulaşıyor, ki bu harika bir şey. Max'i desteklemeyen taraftarlar için sezonun sıkıcı geçtiğini anlayabiliyorum. Ancak Max taraftarları için bundan daha iyi bir yıl hayal edemezsiniz."

"Max ve Red Bull şu anda kazanıyor, ki motor sporları böyle bir şey. Sonsuza kadar kazanamayacaklar, tarih tekerrürden ibarettir."

"Güç düzeni bir noktada değişecek. Bu ne zaman olacak? Bilmiyorum ama yaptıkları işten ötürü bu başarıyı hak ettiklerini söyleyebilirim."

"Bırakın anın tadını çıkarsınlar."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Alonso: "Şampiyonanın ortasında kurallar değiştirilmemeli"

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