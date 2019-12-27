Hakkinen, Red Bull Racing'i övdü

Uzun bir süre boyunca Renault ile çalışmasının ardından Red Bull, bu yıl Honda'nın güç ünitesine geçti ve geride kalan 21 yarışta üç galibiyet ve iki pole pozisyonu aldı.

Max Verstappen sezonu üçüncü sırada tamamlarken, eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen'e göre Red Bull şu anda harika bir durumda.

Hakkinen, “Adrian Newey'e sık sık övgüde bulunuyorum, ancak takımın belirli alanlarda kaydettiği gelişim ve aracı daha hızlı hale getirmesi konusunda büyük bir etkisi var."

"Ama takıma bakarsanız, hikayenin sonunda sadece bir kazanan var ve bu Honda. Projeyi başarılı kılmak için büyük bir finansal yatırımda bulundular ve şimdi Ferrari ile Mercedes'in performansıyla başa çıkabiliyorlar. Bence Honda bu hikayenin en büyük galibi. Ama elbette Max Verstappen her zaman sağlam ve harika bir katkı sağlıyor. Net şekilde mükemmel bir performans sergiliyor."

“Gerçek şu ki, Verstappen çok agresif bir sürüş tarzına sahip. Bundan hiç şüphe yok. Tasarımcılar ve mühendisler Verstappen için bir araç tasarladıklarında, bunu hesaba katmaları gerekiyor."

Hakkinen'e göre araç Verstappen'e göre tasarlanmış durumda ve bu da takım arkadaşlarını zorluyor.

“Süspansiyonun tüm geometrisi, aerodinamik denge, ön ve arkada sertlik, farklı vites kutusu ayarları, motorun hızlanma sırasında verdiği tepki, fren dengesi, sürüş yüksekliği, yani tüm bunlar Verstappen için özel olarak tasarlanmış şeyler. Birdenbire Verstappen'in yanına birini koyarsanız, o kişi tamamen boğulur. Mesela aracında, arka kısmın frenleme esnasında farklı davranmasını tercih ediyorsa, araçta bir şey değişmesi mümkün değildir. Takım Verstappen ile daha iyi uyuşan birini görürse, onu seçebilir. Bu acımasız bir şey, ama takımın görüşüne göre yanlış değil. "

"Daha önce benim de başıma geldi. Araca geçtim ve bazen 'Bu da ne? Korkunç!' diye düşündüm. Ancak araçtaki bazı unsurların değişmesi aylar alıyor. Formula 1'de neredeyse hiç test yapılmıyor. Simülatörde zaman geçirebilirsiniz, ancak bu pist üzerindeki testten farklı. Bir pilot olarak bazı değişikliklerin sizi gridde birinci ve ikinci olabileceğinizi sağlayacağını düşünseniz bile, takımı araçta bazı şeyleri değiştirmeye ikna etmek çok zordur. ”