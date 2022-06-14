Hakkinen: "Red Bull, Ferrari'nin her hatasını cezalandıracak"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, son dört yarışın tamamında pole pozisyonunu kazanmasına rağmen tek bir zafer dahi alamadı.

Monakolu pilot, Miami'de pist üstünde Max Verstappen'e geçilirken, İspanya'da lider giderken motor sorunu yaşadı ve yarışa veda etti.

Monako'da taktiksel hatayla geriye düşen Leclerc, Azerbaycan GP'de bir kez daha lider giderken motor sorunu yaşadı ve yolda kaldı.

Aynı hafta sonunda Red Bull'un duble yapmasıyla Ferrari, her iki şampiyonada da ciddi oranda geriye düştü.

Mika Hakkinen, Bakü yarışıyla ilgili değerlendirmesinde şöyle dedi: "Charles Leclerc, tüm bunların ardından artık şansın kendisinden yana olması için ne yapması gerektiğini merak ediyor olmalı."

"Son dört yarışın hepsinde pole pozisyonundaydı ve cumartesi günkü sıralama performansı gerçekten çok iyiydi."

"Araçtan çıkarabileceği her şeyi çıkardı."

"Bakü'de galibiyet için gerçekten yakın bir savaş olacaktı çünkü Max, Charles'la farkı kapatabileceğinden emindi. Fakat Ferrari'nin yaşadığı motor sorunundan ötürü neler olacağını asla göremedik."

"Ferrari, son üç yarışta neler kaybettiğini biliyor. Çünkü baktığınızda, bu süreçte iki kez motor sorunu yaşadılar ve ayrıca taktiksel anlamda yanlış değerlendirmelerde de bulundular. Teorik olarak Charles, Barselona, Monako ve Bakü'deki üç zaferi kaybetti."

"Geçen hafta hiçbir Ferrari pilotu finiş göremedi fakat böyle bir hafta sonunda Red Bull'un duble yapıp hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında farkı açmasıyla, durum tam bir felaketti."

"Haas ve Alfa Romeo gibi diğer iki Ferrari motorlu aracın yarış dışı kalma nedenini bulmak da ilginç olacak çünkü belirli bir sorun varsa bir an önce çözülmesi gerekiyor."

"Bu yılki şampiyonanın orta noktasından sadece üç yarış uzaktayız ve Ferrari dayanıklılık sorunlarının üstesinden gelip, taktik seçerken kendilerinden emin hareket etmeli."

"Red Bull, onların yaptığı her hatayı cezalandıracak. Bakü'de bunu bir kez daha gördük."