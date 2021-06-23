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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Hakkinen: ''Red Bull doğru, Mercedes yanlış yaptı''

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Çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Red Bull'un strateji savaşını kazandığı Fransa Grand Prix'si hakkında yorumlarda bulundu.

Hakkinen: ''Red Bull doğru, Mercedes yanlış yaptı''

Max Verstappen, yarışın son turunda lastikleri tükenmiş olan Lewis Hamilton'ı avlayarak liderliği eline aldı. Aynı şekilde Sergio Perez de, takım arkadaşı gibi lastikleri bitmiş durumda olan Valtteri Bottas'ı kolay şekilde geçti ve Fransa Grand Prix'sinde podyuma çıktı.

Böylelikle, yarışta 1 ve 3. giden Mercedes'ler, 2 ve 4. sırada Grand Prix'yi tamamladı. Mercedes, lastiklerin ömrünü yanlış hesaplarken, Verstappen iki pit stop stratejisi sayesinde pole pozisyonundan başladığı yarışı birinci sırada tamamladı.

Yarıştan sonra Unibet köşesinde değerlendirme yapan Hakkinen, şu ifadeleri kullandı: ''Bu yarış tamamen strateji ve kararların arasındaki ince dengeyle ilgiliydi. Red Bull doğru kararlar verirken, Mercedes yanlış kararlar verdi.''

''Lewis Hamilton ve Valteri Bottas'ın ellerinde büyük bir savaş var. Aynı zamanda Max Verstappen'in Fransa Grand Prix'sini kazanması, Red Bull-Honda'nın bu sezonki paketinin ne kadar güçlü olduğunun en büyük göstergesi.''

''Red Bull'da işler iyi işliyor, doğru kararları veriyorlar ve İspanya'da, Mercedes'in stratejisine kaybettikleri zamanki gibi yaptıkları hatalardan öğreniyorlar.''

''Bu sefer, yine çok stratejik bir yarışta doğru kararı verebildiler. Mercedes bu karara cevap verememiş gibi duruyor. Aynı zamanda Lewis ve Valtteri stratejilerinin güçlü olduğundan emindi.''

''Max'ın startı mükemmeldi ancak sonrasında ikinci virajda küçük bir hata yaptı ve pistin dışına çıktı, resmen yarışı Lewis'in eline vermiş gibiydi.''

''Uzun süre boyunca Max, ikinci bölümde sıkışmıştı. Lewis yarışı kontrol ediyordu ve Valtteri de üçüncülük için çok zorluyordu. Bu sırada da ikinci Red Bull aracı Sergio Perez gittikçe soluklaşıyordu, en azından böyle görünüyordu."

''Hatta, Sergio aslında oldukça akıllıca bir yarış çıkarıyordu. Lastiklerini koruyordu ve Valtteri ile Max'dan 7-8 tur sonra pit stop yaptı.''

''Bu, Mercedes'in üzerinde baskı oluşturdu çünkü Max, erken pite girerek Lewis'i geçti ve [Mercedes] iki pit stop stratejisi yapmaktan korktu çünkü Sergio'nun daha iyi bir pist üstü pozisyonu kazanmasını istemiyorlardı.''

''Max, yarışın başında liderliği kaybettiği için çok sinirlenmişti ancak bence sakinleşmesi ve iki pit stop stratejisini başarıyla yerine getirmeye odaklanması etkileyiciydi. O, bir sürücü olarak olgunlaştı ve sürekli olarak kazanmak için neler yapmak gerektiğini biliyor. Bu, Dünya Şampiyonası'nı kazanmanın en önemli öğesi.''

''Red Bull bu sezon dört Grand Prix kazanmışken, Mercedes üç tane kazandı. Gerçekte, Max en azından bir tane daha kazanabilirdi ancak Mercedes'in aracının hâlâ oldukça rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz. Red Bull, farklı tür pistlerde çok güçlü ve tutarlı performanslar sergiliyor.''

''Monako ve Bakü'deki cadde pistlerinde yaşadıkları hayal kırıklıklarından sonra Mercedes'in, Fransa'da eski haline dönmesini beklerdim. Takım artık daha endişeli olacak ve önümüzdeki iki Grand Prix, Red Bull'un kendi evinde, Avusturya'da gerçekleştirilecek. Mercedes'in hem Sürücüler hem de Takımlar Şampiyonaları'nda geri düşme riski var.''

''Lewis 2016'dan beri Avusturya Grand Prix'sini kazanmamışken, Max ve Valtteri son yıllarda ikişer kere kazandılar. Mercedes, Max'ın daha fazla galibiyet almaması için cevap vermek zorunda. Baskı çok fazla.''

Mercedes, şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un 37 puan arkasındayken, Hamilton da bu sezonki ana rakibi Verstappen'in 12 puan ardında yer alıyor.

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