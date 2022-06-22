Hakkinen: "Red Bull, dayanıklılık dışında her alanda çok güçlü"

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Max Verstappen, ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalsa da, son altı yarışın beşini kazandı ve şampiyonada 46 puanlık fark açmış durumda..

Unibet'teki köşe yazısında Hakkinen, Kanada GP hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Hafta sonu başlamadan önce bile Max'ın şampiyonayı rahat şekilde kontrol altında götürdüğüne şüphe yoktu. Montreal'deki sonuç Red Bull'un sahip olduğu paketin ne kadar güçlü olduğunu doğrulamış oldu."

"Aracın düzlüklerde harika bir hızı var, dengesi iyi ve Max her türlü pistte iyi gidebilecek kadar rahat."

"Montreal hemen hemen her şeye ihtiyaç duyduğunuz bir pist. Örneğin frenleme yaparken güvende hissetmeniz, düşük hızlı virajlarda iyi performans sergilemeniz fakat aynı zamanda düzlüklerde geçiş yapabilmek için de iyi bir çekişe sahip olmanız gerektiği pistlerden birisi. Max'in aracı da her yerde harika görünüyordu."

"Bence Red Bull için tek sorun dayanıklılık. Bir kez daha Checo Perez'in yarışta sorun yaşadığını gördük. Max, Checo ve takımın endişelenmesi gereken tek şey dayanıklılık gibi görünüyor."

"Ferrari'nin ise hızlı bir aracı var ama çok hassas. Takım patronu Mattia Binotto dayanıklılık sorunları olan hızlı bir araçla yarışmanın, finiş görebilen ama yavaş olan bir araçtan daha iyi olduğunu düşünüyor, ki bence haklı."

"Takım eğer dayanıklılık sorunlarının üstesinden gelebilirse Charles ve Carlos kesinlikle Red Bull'la savaşabilir. Ancak Max ve Charles arasında oluşan 49 puanlık farkı kapatmak kolay olmayacak. Sadece Ferrari'nin bazı yarışları kazanması yetmez, aynı zamanda Max'in de sorunlar yaşaması gerekecek."

"Diğer tarafta Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin sahip olmadığı bir şeye yani dayanıklılığa sahip. Fakat aynı zamanda sürekli olarak pistteki en hızlı üçüncü olacak tempodalar. Red Bull ve Ferrari sorun yaşadığında iyi puanlar alabiliyorlar."

"Mercedes ayar anlamında bir adım daha atmış gibi görünüyor. Takım sürekli bir şeyler deniyor, bazı yeni yaklaşımlar test ediyor ve bu da bazen sürücülerin işlerini yapmasını engelliyor. Fakat geçen pazar günü her şey yolunda gitti."