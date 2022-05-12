Hakkinen: "Red Bull dayanıklılığı çözerse, Ferrari için durum zor olacak"

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Geçen hafta, Formula 1 tarihindeki ilk Miami Grand Prix'si gerçekleşti ve hafta sonu, normal bir yarış hafta sonundan daha hareketliydi.

Amerika şu anda Formula 1'in gelişim gösterdiği ana pazarlardan birisi ve Miami GP'de piste ünlü akını verdi.

Unibet'e konuşan Hakkinen, sözlerine bu konuyu değerlendirerek başladı.

Hakkinen şöyle dedi: "Sonunda bu hafta sonu iki kazanan vardı: Max Verstappen ve Formula 1'in kendisi."

"Michael Jordan, Tom Brady, Venus Williams ve David Beckham gibi spor efsanelerinin yanı sıra eski First Lady Michelle Obama'nın sıralama turlarını Mercedes garajında izlediğini görmek gerçekten özeldi."

Former NBA star Michael Jordan on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yarışta her kesimden çok sayıda ünlünün gelmesi, Formula 1'in sahiplerinin mevcut yaklaşımla yakaladığı başarının bir kanıtı oldu."

"Las Vegas'ta düzenlenecek üçüncü Amerikan Grand Prix'si sayesinde ilgi daha da artacak."

"Sportif tarafa baktığımızda, Max için çok önemli bir galibiyet daha oldu."

"Max'in şu ana kadar tamamladığı her yarışı kazandığını düşündüğümüzde, Red Bull'un Ferrari'den daha hızlı bir pakete sahip olduğunu söyleyebiliriz."

"Max bu yarış sırasında çok güçlüydü, iyi bir başlangıç yapıp Carlos Sainz'ı geride bıraktı ve dokuzuncu turda Leclerc'i mükemmel şekilde geçti."

"Red Bull gözle görülür bir düzlük hızı avantajına sahipti ve bu, Charles'ın DRS sisteminden faydalanmasına rağmen hâlâ Max'i yakalayamadığı anlamına geliyordu."

"Güvenlik aracından sonra Charles zorluyordu ama Max yerini savunmayı başardı ve farkı açıp, kontrolü tamamen eline aldı."

"Ferrari şimdi yeni güncellemeler hazırlıyor ve daha hızlı olmak için gerçekten bunlara ihtiyaçları var çünkü Red Bull çok güçlü."

"Red Bull'un tek zayıf noktası dayanıklılığı ve Max, cuma günü oldukça pahalıya patlayan bir sorun yaşadı. Eğer dayanıklılığı mükemmele çekebilirlerse Ferrari için durum zor olacak."