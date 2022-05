Hakkinen: "Red Bull dayanıklılığı çözerse, Ferrari için durum zor olacak"

Geçen hafta, Formula 1 tarihindeki ilk Miami Grand Prix'si gerçekleşti ve hafta sonu, normal bir yarış hafta sonundan daha hareketliydi.

Amerika şu anda Formula 1'in gelişim gösterdiği ana pazarlardan birisi ve Miami GP'de piste ünlü akını verdi.

Unibet'e konuşan Hakkinen, sözlerine bu konuyu değerlendirerek başladı.

Hakkinen şöyle dedi: "Sonunda bu hafta sonu iki kazanan vardı: Max Verstappen ve Formula 1'in kendisi."

"Michael Jordan, Tom Brady, Venus Williams ve David Beckham gibi spor efsanelerinin yanı sıra eski First Lady Michelle Obama'nın sıralama turlarını Mercedes garajında izlediğini görmek gerçekten özeldi."

Former NBA star Michael Jordan on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images