Hakkinen: "Red Bull, araç tercihlerinde Verstappen'e odaklanıyor"

Max Verstappen, 2023 sezonundaki 22 yarışın 19'unu kazanarak bir sezonda en çok yarış kazanan isim oldu.

Hollandalı pilotun performansına değinen Mika Hakkinen, bunda hem Red Bull hem de Verstappen'in büyük payı olduğunu söyledi.

Unibet'e konuşan Hakkinen şöyle dedi: "Her sürücü takımıyla belli bir dönem geçirir. Bu mesela üç ya da dört yıl olabilir. Eğer sürekli olarak hızlıysa, mühendislerle bir anlayış yakalamışsa, sonuçlar da hemen hemen aynı seviyede kalır."

"Bu süre zarfında aracın geliştirilmesinden aynı kişiler sorumludur ve birlikte sorunları giderek daha derinlemesine analiz etmeye başlar, giderek daha doğru bilgiler edinir ve aracın tarzını bir pilotun sürüş tarzına uygun gelecek şekilde geliştirmeyi öğrenirsiniz."

"Red Bull aracının Max'in tercihlerine göre geliştirildiğini düşünüyorum ve bu da onun istikrarı yakalamasına yardımcı oluyor, çünkü her şey %100 kendisine uyuyor."

"Red Bull'a bakarsanız; motor gücünden, frenlerin ve vites kutusunun işleyişine, farklı hızlarda aerodinaminin çalışma şeklinden lastikleri doğru sıcaklığa getirmeye kadarki tüm yönlerde özel bir yaklaşım bulunduğunu göreceksiniz."

Fotoğraf: FIA Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fakat Hakkinen, Verstappen'in aslında büyük baskı altında çalıştığını düşünüyor.

"Modern Formula 1 hakkında konuştuğumda, her zaman kendi deneyimlerime atıfta bulunurum, bir zamanlar dünya şampiyonasında nasıl performans gösterdiğimizi ve zorlukların üstesinden nasıl geldiğimizi hatırlarım."

"Max'in bu yılki durumuna baktığımda, aslında çok yüksek bir baskı altında olduğunu fark ediyorum."

"Bu tür sonuçlar elde etmek için sürekli olarak konsantrasyonunuzu maksimumda tutmanız gerekir. Bence bu başarının tek nedeni RB19 aracı ya da Red Bull takımının çok iyi olması değil. Pilotun özel nitelikleri olmadan bunu yapmak mümkün değil ve Max bu özel niteliklere sahip bir pilot."

"Sezon boyunca sürekli olarak yüksek seviyede kalmayı başarıyor."

"Verstappen'in takım arkadaşı Sergio bile uzun süredir takım için yarışıyor olmasına rağmen onun seviyesine ulaşamıyor."

"Verstappen öyle bir hız gösteriyor ki, Perez'in yeteneklerine olan güvenini yok ediyor; takım arkadaşı kendisine ayak uyduramıyor."

"Max'in başarısının birçok nedeni var. Gençliğinde kelimenin tam anlamıyla pistlerde yaşadı. Bu onun çok hızlı öğrenmesini sağladı ve daha sonra bu yaklaşım meyvelerini verdi."

"Ayrıca Formula 1'deki ilk yarışına çok genç bir yaşta çıktı, ki bu çok nadir görülen bir durumdur."

"Çok erken deneyim kazanmaya başladı ve şimdi bu ona avantaj sağlıyor."