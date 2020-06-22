Hakkinen: "Pilotlar güçlü kalmanın bir yolunu bulmak zorunda"

1998 ve 1999 yıllarında Formula 1'de çifte şampiyonluk yaşayan Mika Hakkinen, özellikle kendisinin de geçmişte yaşadığı sorunlardan bir tanesine değindi ve kötü günlerin ardından güçlü kalmanın, şampiyonluk için kilit faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

Hakkinen, “Formula 1 pilotlarının direksiyon başında geçirdikleri zaman yüzdesi çok az. Motor sporlarındasınız çünkü yarış araçlarını sürmeyi seviyorsunuz, ancak kokpitin dışında basınla, pazarlama departmanında çalışan insanlarla, aracın nasıl geliştirileceğini tartışan mühendislerle konuşuyorsunuz."

"Bazen ilginç olabiliyorlar ancak genel olarak pek fazla zevk vermiyorlar ve kendinizi zorlamanız gerekiyor. Kendinizi bir profesyonel olarak görüyorsanız, ne yapıyorsanız yapın, her türlü çabayı göstermelisiniz. Mühendislerle veya muhabirlerle konuşuyorsanız da durum aynı."

"Mesela tek heceli cevaplar verirseniz, bu yeterli değil. Cevaplar normal ve mantıklı olmalı ki basın bunları taraftarlara iletebilmeli. Bunu yaptığınız zaman pilot olmanın tadını çıkarabilirsiniz."

"Genel olarak en iyisi olmak istiyorsanız, hiçbir konuda taviz veremezsiniz, her şeyde en iyisi olmaya çalışmalısınız. İtiraf etmeliyim ki basına konuşurken sık sık kendimi zorlamak zorunda kaldım. Hatırlarsanız ilk F1 zaferimi kazanmam yedi yıl sürmüştü. Tüm bu zaman boyunca gazetecilere o dönemde neyin yanlış gittiğini, neden kazanamadığımı açıklamak zorunda kaldım."

"Hepsini dışarı çıkarıp, kimseyle konuşmak istemediğimi, kendimi bir misafirhane kilitleyerek bir fincan çay içmek istediğimi söylemedim. Çünkü bunu yapmak imkansız. Bu yüzden kendime işte olduğumu ve zaferler için çabaladığımı göstermek zorunda kaldım, ama her şey hemen gerçekleşmedi. Çeşitli sebepten dolayı başarılı olamadım ve bunu açıklamak zorundaydım."

"İlk zaferimi kazanmam yedi yıl sürdü ve bu tür açıklamalar konusunda gerçek bir uzman oldum! (gülüyor) Elbette başarısızlık sinir bozucu, ama düşüncelerinizi toparlamak, formunuzu eski haline getirmek ve baskının üstesinden gelmek için rahatlamayı öğrenmelisiniz."

"Birisi yüzerek rahatlar, biri koşu yapar, biri saunaya girer. Ya da sadece arkadaşlarınızla bir parti verebilirsiniz. Asıl mesele, kendinizle uzlaşmanın bir yolunu bulmaktır. O zaman bir şampiyon olmak için gerekli olan ruhsal rahatlığını bulabilirsiniz." dedi.