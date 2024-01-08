Hakkinen, Perez'in Red Bull'da devam etmesini 'pek olası' görmüyor

Perez'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak pek çok kişi hayal kırıklığı yaratan 2023'ün ardından takımda kalmasının büyük şans olduğunu düşünüyor.

Hakkinen, Perez'in Red Bull için önemli olduğunu ancak yetersiz performans göstermeye devam ederse, takımda kalmasının zor olduğunu söyledi.

2021 yılında takıma katılan Perez, 2022 sezonunda bir kez sözleşme uzattı. Ancak takımdaki dördüncü yılına girerken, gelecek yıl Red Bull renklerinde olup olmayacağı konusunda soru işaretleri var.

Daniel Ricciardo, Red Bull'un bir takas yapması durumunda hazır şekilde bekliyor. 2023'te Max Verstappen'in 290 puan gerisinde bitiren Perez, koltuğunu korumak için bir mücadeleyle karşı karşıya.

Hakkinen, "Genellikle biri ya da diğeri daha yavaştır, bu durumda Perez Max'ten daha yavaş. Son zamanlarda bu oldukça açıktı."

"Eğer daha yavaş olan takım arkadaşı durumu kabullenirse, medya ve takımla iyi iletişim kurabilirse, aracı geliştirebilirse, motive olursa ve hızlı olanın 0.3 veya 0.4 saniyeden fazla gerisinde kalmazsa, bu farkın kötü olduğunu düşünmüyorum. Bence bu makul bir fark."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Ancak takım arkadaşı şikayet etmeye başlarsa, takımı kendisine iyi bir araç vermemekle suçlarsa, motive olmaz ve sonuçlar inişli çıkışlı olur. Bu takım için iyi değildir. İşte o zaman takımın değişiklik yapması gerekir."

"Meksikalı bir sürücüye sahip olmanın Red Bull için önemli olduğunu biliyorum. Meksika büyük bir pazar ve bu da her şeyi etkiliyor."

"Ama nihayetinde yarışmak, iyi sonuçlar almak ve aracı daha hızlı geliştirmek için oradasınız. Sadece bir sürücüye güvenemezsiniz. Aracı geliştirmek için belirli bir seviyede iki sürücünüzün olması gerekir. Perez'in geleceği Red Bull'da mı? Bence bu pek olası değil." dedi.

Perez ayrıca Red Bull takım patronu Christian Horner tarafından takımın seçenek sıkıntısı çekmediği konusunda uyarıldı.

Sky Sports'a verdiği demeçte Horner, "Gelecek yıl geliştirmeye odaklanması gereken alan cumartesi günleri olacak."

"Sıralama ortalamasının Max'e çok daha yakın olmasını sağlamak amacımız. Çünkü yarışabildiğini ve harika bir hıza sahip olduğunu biliyoruz. Ama gridde daha yukarıdan başlamasına ihtiyacımız var."

"Özellikle de gridde farklar azalacaksa, Max ve Checo arasında çok fazla araç olmasını göze alamayız. Aracımız diğer sürücülerin kokpite oturmak isteyeceği bir araç, bu yüzden seçeneklerimiz hiçte az değil." dedi.