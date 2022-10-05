Hakkinen: "Perez neden Max için mükemmel takım arkadaşı olduğunu kanıtladı"

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Max Verstappen için işlerin sürekli kötü gittiği Singapur Grand Prix'si hafta sonunda, Sergio Perez üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve pazar günü zafere ulaştı.

Son yarışlarda takım arkadaşının hızına ayak uyduramayan Perez, Singapur'daki zorlu şartlarda soğukkanlılığını korudu ve Charles Leclerc'e karşı ilk sırayı savundu.

Gösterdiği güçlü performans, eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen tarafından övgüyle karşılanmış durumda.

Fin sürücü, Unibet'teki köşesinde şöyle dedi: "Checo Red Bull ile harika bir iş çıkardı."

"Gerçekten mükemmeldi. Startta liderliği Charles'tan aldı, yarışı kontrol altında götürdü, hata yapmadı ve takıma zafer getirdi."

"Max, Red Bull için kazanamadığında, Checo yerini almaya hazır. Bu onun bu yılki ikinci galibiyetiydi ve herkese neden Max için mükemmel bir takım arkadaşı olduğunu hatırlattı."

Verstappen ve Hamilton'ın hataları

Koşulların hiç de kolay olmadığı, Max Verstappen ve Lewis Hamilton örneklerinde görüldü. İki dünya şampiyonu da birkaç hata yaptı ve yarışı gerilerde tamamladı.

Hakkinen, "Hem Max hem de Lewis'in hataları, diğer herkesin ne kadar harika bir performans sergilediğini gösterdi."

"Geçiş lastikleri için çok hızlı olan ancak kuru zemin lastikleri için de hâlâ çok tehlikeli olan bu şartlarda yol tutuşu kaybetmek çok kolaydı."

"Bu da her sürücünün - hatta deneyimli dünya şampiyonlarının bile - limitleri zorlarken hata yapabileceğini gösteriyordu."

"Hepimiz onlar gibi sürücülerden mükemmellik bekleriz, bu yüzden hata yaptıklarında büyük bir şok yaşıyoruz." dedi.