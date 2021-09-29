Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"

İki kez dünya şampiyonu Hakkinen, Formula 1'de McLaren için yarışarak dokuz yıl geçirdi ve kariyerinin 20 galibiyetini de McLaren ile aldı.

Norris, Rusya'da F1'deki ilk pole pozisyonunu elde etti. İlk pitin ardından Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'dan liderliği geri kazandı ve Lewis Hamilton'u geride tutmayı başardı.

Ancak Norris'in galibiyet umutları Sochi'deki yarışın sonuna doğru başlayan yağmurla suya düştü. Kuru zemin lastiklerinde çok uzun süre kalan İngiliz sürücü yedinci sıraya düştü.

Hakkinen, Unibet'te yazdığı köşede, "Bütün hafta sonu harika süren Lando Norris için üzgünüm. Zorlu koşullarda pole pozisyonunu aldı ve yağmur gelene kadar yarışı lider götürdü."

"Yağmur başladığında liderliğini korumaya çalışarak, bu kararı verdiği için kimse onu suçlamamalı."

"Eleştirmek kolay ama ilk F1 galibiyetini almaya çalışırken zor kararlarla karşılaşıyorsunuz."

"Bu durumda pite gelmek, devam edip yarışı kazanmaktan daha zor bir karar gibi hissettirdi."

"Lando aracı çok iyi kontrol ediyor, özellikle de ıslak zeminde. Bir yerden sonra her şey, onun nasıl hissettiğine ve risk almayı ne kadar göze aldığına göre değişti." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hakkinen ayrıca dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı da 100. galibiyeti için övdü.

Hakkinen, "Çok büyük bir başarı. Yarışta ve sabırlı davranmakta üstünlüğünü bir kez daha gösterdi."

"Bu zamanla öğrendiğiniz bir nitelik, özellikle de kendine, takıma ve aracına güvendiğin zaman. En iyi stratejiyle sürmeye odaklanarak, yarışın sana gelmesine izin vermeyi öğreniyorsunuz."

"Bunu Sochi'de gördük. Zorlu bir sıralama turuna ve başlangıçta üç sıra düşmesine rağmen Lewis, kendini stabil bir şekilde toparladı."

"Her hedefi tek tek geçti ve sakince Lando ile mücadelesine yaklaştı. Kuru zemin koşullarında Lando'yu geçmekte daha fazla zorlandı. Yağmurun gelmesiyle Lewis'in geçmesi için bariz bir fırsat belirdi." ifadelerini kullandı.