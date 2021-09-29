Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"

Ekleyen:

Mika Hakkinen, Lando Norris'in Rusya Grand Prix'sinde gösterdiği performansın ardından, İngiliz sürücünün ilk galibiyetini yakında alacağına emin olduğunu söyledi.

Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"

İki kez dünya şampiyonu Hakkinen, Formula 1'de McLaren için yarışarak dokuz yıl geçirdi ve kariyerinin 20 galibiyetini de McLaren ile aldı.

Norris, Rusya'da F1'deki ilk pole pozisyonunu elde etti. İlk pitin ardından Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'dan liderliği geri kazandı ve Lewis Hamilton'u geride tutmayı başardı.

Ancak Norris'in galibiyet umutları Sochi'deki yarışın sonuna doğru başlayan yağmurla suya düştü. Kuru zemin lastiklerinde çok uzun süre kalan İngiliz sürücü yedinci sıraya düştü.

Hakkinen, Unibet'te yazdığı köşede, "Bütün hafta sonu harika süren Lando Norris için üzgünüm. Zorlu koşullarda pole pozisyonunu aldı ve yağmur gelene kadar yarışı lider götürdü."

"Yağmur başladığında liderliğini korumaya çalışarak, bu kararı verdiği için kimse onu suçlamamalı."

"Eleştirmek kolay ama ilk F1 galibiyetini almaya çalışırken zor kararlarla karşılaşıyorsunuz."

"Bu durumda pite gelmek, devam edip yarışı kazanmaktan daha zor bir karar gibi hissettirdi."

"Lando aracı çok iyi kontrol ediyor, özellikle de ıslak zeminde. Bir yerden sonra her şey, onun nasıl hissettiğine ve risk almayı ne kadar göze aldığına göre değişti." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hakkinen ayrıca dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı da 100. galibiyeti için övdü.

Hakkinen, "Çok büyük bir başarı. Yarışta ve sabırlı davranmakta üstünlüğünü bir kez daha gösterdi."

"Bu zamanla öğrendiğiniz bir nitelik, özellikle de kendine, takıma ve aracına güvendiğin zaman. En iyi stratejiyle sürmeye odaklanarak, yarışın sana gelmesine izin vermeyi öğreniyorsunuz."

"Bunu Sochi'de gördük. Zorlu bir sıralama turuna ve başlangıçta üç sıra düşmesine rağmen Lewis, kendini stabil bir şekilde toparladı."

"Her hedefi tek tek geçti ve sakince Lando ile mücadelesine yaklaştı. Kuru zemin koşullarında Lando'yu geçmekte daha fazla zorlandı. Yağmurun gelmesiyle Lewis'in geçmesi için bariz bir fırsat belirdi." ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar
Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"

Önceki haber

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

18 s
2
Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

19 s
3
Formula 1

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

15 s
4
FIA F2

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"

1 s
5
Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

21 s
Son Haberler
Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"
F1

Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"

1 s
Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"
FIA F2

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"

1 s
Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”
F1

Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”

13 s
FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil
F1

FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil

14 s
Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor
F1

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

15 s
Son Videolar
Grand Prix Greats - 2021 Rusya GP En İyi Fotoğraflar 02:53
Formula 1
12 s

Grand Prix Greats - 2021 Rusya GP En İyi Fotoğraflar

F1'deki en başarılı 10 sürücü 01:23
Formula 1
27 Eyl 2021

F1'deki en başarılı 10 sürücü

Norris: 00:46
Formula 1
27 Eyl 2021

Norris: "Yanlış lastik kararıyla galibiyeti kaçırdığım için yıkıldım"

Hamilton 100. galibiyetini, yağmurun vurduğu çılgın Rusya GP'de aldı! 01:06
Formula 1
27 Eyl 2021

Hamilton 100. galibiyetini, yağmurun vurduğu çılgın Rusya GP'de aldı!

Hamilton: Yağmur olmasaydı Norris'i yenmek zor olurdu 01:02
Formula 1
27 Eyl 2021

Hamilton: Yağmur olmasaydı Norris'i yenmek zor olurdu

Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"
FIA F2

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"

Szafnauer: "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı" Rusya GP
Formula 1

Szafnauer: "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı"

Russell: "En fazla sekizinci olabilirdik" Rusya GP
Formula 1

Russell: "En fazla sekizinci olabilirdik"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari tulumu giymeden emekli olacak olmak 'inanılmaz' bir şey"

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi
Haber video
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor
Formula 1 Formula 1

Sertleşen şampiyonluk savaşında Mercedes/Red Bull ayarları farklılaşıyor

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"
FIA F2 FIA F2

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı
Formula 1 Formula 1

F1 Türkiye GP için COVID-19 protokolleri ve giriş koşulları açıklandı

Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Motor dayanıklılığı konusunda belirsizlikler var”

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda
World Superbike World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Son Haberler

Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Norris'in ilk galibiyeti çok uzak değil"

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"
FIA F2 FIA F2

Ticktum: "Formula 1 için yeterince hızlı ve yetenekliyim"

Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”
Formula 1 Formula 1

Pirelli: “Farkı yaratan şey geçiş lastiğiydi”

FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil
Formula 1 Formula 1

FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.