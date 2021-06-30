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Formula 1 Haberler

Hakkinen, Norris'e övgüde bulundu

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Eski McLaren sürücüsü ve iki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Lando Norris'in Steiermark Grand Prix'sindeki performansını övdü.

Hakkinen, Norris'e övgüde bulundu

Spordaki üçüncü sezonunda olan Norris, bu yıl iki podyum aldı ve sekizin yarışın tam beşinde ilk beşe girebildi. Çifte dünya şampiyonu Hakkinen ise İngiliz pilotun performansından ve tutarlılığından çok etkilenmiş.''

Unibet köşesine yazan Hakkinen, şu ifadeleri kullandı: ''Red Bull dışında, benim için asıl büyük hikaye Lando Norris'in McLaren adına gösterdiği performans.''

''Bir kez daha güçlü sıralama turları geçirdi ve Valtteri'nin cezasından faydalanarak, yarışa üçüncü sıradan başladı. Pazar günü Red Bull'larla ve Mercedes'lerle yarışmaya çalışmadı ve McLaren'ın en büyük rakibinin şampiyonada mücadele ettikleri Ferrari olduğunun farkındaydı.''

''Lando'nun yarışı beşinci sırada bitirmesi, yine ondan gördüğümüz güçlü bir performanstı. Ferrari de oldukça güçlü bir yarış geçirse de, onlar genç McLaren sürücüsünün ardında bitirdi. Lando'nun sadece 21 yaşında olduğunu hatırlamak gerekiyor fakat F1'deki üçüncü sezonunda ve harika bir iş çıkarıyor.''

Hakkinen'in, Norris'in takım arkadaşı Daniel Ricciardo hakkındaki yorumları ise bu kadar olumlu değildi.

''McLaren'daki tek endişe, Daniel Ricciardo'nun bu yıl zor bir sezon geçiriyor olması.''

''Daniel harika bir sürücü ve bu spordaki en iyi geçiş yapabilen isimlerden biri ancak onu, araçtan en iyisini çıkarmak ve kendi en iyi performansını göstermek konusunda engelleyen bir şey var. Eğer buna bir çözüm bulabilirlerse, Ferrari'nin takımlar şampiyonasında üçüncülüğü kazanması oldukça zor bir mücadele olacak."

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