Hakkinen: "Norris, Verstappen ile aynı seviyede"

Haberi dinle

F1'e adım attığı andan itibaren ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Norris, özellikle son iki senedir farklı bir seviyeye çıkmış vaziyette.

2021 sezonunu tam dört podyum ve bir pole pozisyonu ile noktalayan Norris, geçen yıl ise ön grup dışında podyuma çıkan tek pilot oldu ve şampiyonayı geride kalanların en iyisi olarak tamamladı.

Her ne kadar Norris'in kariyeri şu ana kadar orta sıralarda geçse de bir diğer McLaren efsanesi Mika Hakkinen'e göre kendisinin Max Verstappen'den hiçbir eksiği yok.

Unibet International'a konuşan Hakkinen, "Norris çok hızlı bir sürücü, şu ana kadar çok şey başardı; daha doğrusu tutarlı bir şekilde ikna edici sonuçlar gösterdi," dedi.

"Süper yetenekli, buna şüphe yok. [Charles] Leclerc, Verstappen ve [Carlos] Sainz ile aynı seviyede. Hız açısından çok yüksek bir seviyede." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın pilot kadrosu açısından bir eksiği yok; nitekim Norris'in yanına gelecek 10 yılın en yetenekli isimlerinden biri olacağı öngörülen Oscar Piastri eklenmiş vaziyette.

Ancak araç konusunda işler hiç iyi değil.

Geçen sezon son 3 aya girilirken konsept değişikliğine gitmeye karar veren McLaren, yeni konseptin ilk yarışlara yetişememesi nedeniyle sezona hız anlamında zayıf bir başlangıç yaptı.

Hakkinen, "McLaren'in bu yıl çok yüksek beklentileri olduğunu sanmıyorum."

"Yine de geliştirme departmanlarının, sponsorlarının ve ortaklarının dünya çapında teknoloji devleri olduğunu biliyorlar."

"McLaren tüm bu departmanların desteğine sahip ama takım henüz tam olarak o noktada olmadığının farkında. Sonuç için birkaç yıla daha ihtiyaçları var."

"Uzun vadede bu işin içindeler ve iyi ortakları var. Dediğim gibi, bu yıl bazı sonuçlar alınabilir ama bence gerçek performans birkaç yıl içinde ortaya çıkacak." dedi