Hakkinen Newey'i övdü: "Yeni düzenlemeleri harika kullandı"

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Yeni düzenlemeler, tüm tasarımcılar için büyük bir bilinmeyendi çünkü kurallar uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar büyük çaplı değişmişti.

Ferrari'nin performansı sezonun başında Milton Keynes merkezli takımın performansından daha iyiydi ve Red Bull, ilk üç yarışta üç kez yarış dışı kaldığı için, iki şampiyonada birden geriye düşmüştü.

Fakat Red Bull sakinliğini korudu ve sezon ilerledikçe RB18 daha iyi çalışmaya başladı.

Verstappen sezonun altıncı yarışında şampiyona liderliğine yükseldi ve geçtiğimiz Pazar günü Suzuka'da şampiyonluk mücadelesini kazandı.

Hakkinen'e göre şampiyonluk, Adrian Newey'in zekası sayesinde geldi.

Hakkinen Unibet'teki köşesinde "Adrian için çok mutluyum."

"McLaren'da tasarladığı harika araçlar sayesinde her iki dünya şampiyonluğumu da (1998 ve 1999) orada kazandım."

"Aradan yıllar geçti ve hâlâ harika bir iş çıkarıyor. Bence Formula 1 tarihindeki en başarılı tasarımcı."

"Elbette etrafında mükemmel mühendisler var ama teknik anlamda liderliği tek kelimeyle mükemmel."

"Adrian ve ekibinin yeni düzenlemelerden bu şekilde faydalandığını görmek harika" dedi.

Hakkinen, Verstappen faktörünü de göz ardı etmiyor.

"Max harika bir performans sergiledi. Bu, şampiyonluğa ulaşmayı hayal ettiğiniz türden bir yarış."

"Yarışın başında tipik bir karting yarışı vardı. Max kontrolü yeniden ele almak için tüm deneyimini kullandı. O andan itibaren de yenilmezdi."