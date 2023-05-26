Hakkinen: "Monako'da sürpriz olabilir"

Sezonun ilk beş yarışının ardından Red Bull'un Monako'da zafer için favori olarak görülmesi şaşırtıcı olmamalı.

Fakat Red Bull danışmanı Helmut Marko, hafta sonuna favori olarak girmediklerini çünkü pistin yapısının kendilerine uygun olmadığını belirtti.

Hakkinen Red Bull'u favori olarak görüyor fakat sürprizlerin de olabileceğini görüşünde.

Fin pilot Unibet için kaleme aldığı köşe yazısında, "Şimdiye kadarki sonuçlara bakarak, Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'in bu hafta sonuna favori olarak gelmesini bekleyebilirsiniz ancak bence sürprizler olabilir."

"Bu pist, Red Bull'un iyi olduğu en yüksek hız avantajına ve aerodinamik verimliliğine uygun değil."

"Diğer tarafta Ferrari geçen yıl sıralama turlarını domine etti ve bunu tekrarlamayı umacaklar."

"Eminim Leclerc sonuna kadar zorlayacak. Takım arkadaşı Carlos Sainz da geçen yıl ikinci olmuştu, Monako'daki formu ortada."

"Ayrıca Fernando Alonso şu anda şampiyona üçüncüsü, ilk beş yarışta dört kez podyuma çıktı ve harika bir seviyede. Bunu görmek harika. Honda'nın 2026'dan itibaren Aston Martin'in partneri olacağı haberi, takıma daha da büyük bir destek verecek."

"Mercedes'e gelirsek, Monako yeni bir tasarım felsefesini test etmek ve geliştirmek için en ideal pist değil."

"Fakat bu değişiklikler Hamilton ve Russell'ın araçla daha iyi bir bağlantı kurmasını sağlarsa, güvenin ödüllendirildiği bir pistte ileri yönde iyi bir adım atabilirler." dedi.