Hakkinen: "Mick'in 2021 sezonunda öğrenebileceği çok fazla şey yoktu"
Eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen'e göre Mick Schumacher, spor hakkında giderek daha fazla şey öğreniyor.
Mick Schumacher geçen yıl Haas ile F1'e adım atmıştı ancak gridin açık ara en yavaş aracıyla sadece takım arkadaşı Nikita Mazepin'e karşı mücadele edebildi.
Bu yıl Haas'ın büyük bir adım atmasıyla kendisini orta grubun ortasında bulan Mick, başlangıçta buna uyum sağlamakta zorlandı. Fakat son iki yarışın ikisinde de puan alarak dikkatleri üzerine çekti.
Performansı arttığı için de kendisiyle alakalı yorumlar çoğalmış durumda.
Son olarak Mika Hakkinen, Unibet'teki yazısında şöyle dedi: "Mick Schumacher'in Haas ile bir harika bir yarış daha çıkarıp, deneyimli takım arkadaşı Kevin Magnussen'in iki sıra önünde finiş görmesinden gerçekten çok memnunum."
Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Mick babasının itibarı nedeniyle dikkatleri üzerine topluyor ve üzerinde çok fazla baskı var. Fakat daha henüz 23 yaşında olmasına rağmen çok dengeli ve çok olgun bir insan olduğu izlenimini veriyor. Kendine ve araca olan güveni de şimdi artıyor."
"F1'de yarışmaya başladığı zamanda Haas'ın aracı rekabetçi değildi ve o sezondan öğreneceği çok fazla şey yoktu. Şimdi takımın önemli bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz ve yeni araçları da Mick'e neler yapabileceğini gösterme fırsatı veriyor."
Jacques Villeneuve de Schumacher'i övdü ancak bir alanda gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.
"Mick Schumacher kesinlikle ilerleme kaydetti. Onu sık sık aracını vurduğu ve aşırı zorladığı için eleştirdim ama şimdi gerçekten iyi sürüyor. Cumartesi günü Hamilton ile olan mücadelesi de mükemmeldi."
"Fakat Mick, geçiş yaptıktan sonra rakibini pistin dışına çok fazla itiyor. Bu konuda dikkatli olması gerekiyor, bence tek eksisi bu. Son yarışlarda hız anlamında gayet iyiydi."
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