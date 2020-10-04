Hakkinen, Mick Schumacher'in yakın zamanda F1'e gelmesini bekliyor

90'ların sonunda ve 2000'lerin başında şampiyonada Michael Schumacher ile büyük bir rekabete giren Hakkinen, Unibet'te yazdığı köşe yazısında Mick Schumacher'in kariyerinde gösterdiği başarının kendisini etkilediğini, genç Alman sürücüyü yakında F1'de görmeyi beklediğini belirtti.

Hakkinen aynı zamanda, Ferrari'nin Mugello'daki 1000. Grand Prix kutlamaları sırasında Mick Schumacher'i, babasının yedinci dünya şampiyonluğunu kazandığı F2004 aracını sürerken görmesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Mick Schumacher prepares to drive his fathers championship winning Ferrari F2004 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher drives his fathers championship winning Ferrari F2004 on a demo run celebrating ferrari's 1000th Grand Prix Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sochi'deki ilk yarışta inanılmaz bir performansla galibiyeti alan ve ikinci yarışta ise sekizinci başladığı yarışı üçüncü sırada tamamlayan Schumacher, ikinci sırada yer alan Ferrari Sürücü Akademisi'ndeki takım arkadaşı Callum Ilott'un 22 puan önünde yer almakta.

Beklentilere göre Schumacher, Ferrari Sürücü Akademisi'nin de bir parçası olduğu göz önüne alındığında, Alfa Romeo ile F1'e adım atacak.

F2'deki Ferrari Sürücü Akademisi takım arkadaşları Callum Ilott ve Robert Shwartzman ile F1 antrenman seansına çıkacak olan Mick Schumacher, Eifel GP'sinde Alfa Romeo ile piste çıkacak. Callum Ilott ise Eifel GP'sinde Haas ile antrenmanlara çıkarken, Robert Shwartzman ise Alfa Romeo'yu Abu Dhabi'de kullanacak.

Hakkinen yazısında şu ifadeleri kullandı: "Mick'in, babasının 2004'te kullandığı Ferrari ile gösteri turu atmasını görmek çok güzeldi."

"Onun bu turu bize, V10 motorlarının sesini ve Michael'ın Ferrari ile kazandığı diğer beş şampiyonluğu hatırlattı."

"Mick'in kariyerinin güzel bir şekilde ilerlemesini görmek çok güzel, şu anda Formula 2 şampiyonasında da lider ve eminim ki kendisine yakında Formula 1'de güzel bir koltuk bulacaktır."

"Bu durum olduğunda bu, onun için, Schumacher ailesi ve Formula 1 için çok özel bir an olacak."