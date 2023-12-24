Hakkinen, mevcut F1 takvimindeki asıl sorunu açıkladı
İki kez Dünya Şampiyonu olan Mika Hakkinen, arka arkaya yapılan yarışların çokluğunun mevcut F1 takvimindeki asıl sorun olduğuna inanıyor.
F1, 5 Mart'ta Bahreyn ile başlayıp 26 Kasım'da Abu Dabi'de sonlanan sezonda 22 yarışla şimdiye kadarki en uzun sezonunu gerçekleştirdi.
2024'te ise Çin ve Emilia Romagna Grand Prix'lerinin de geri dönmesiyle takvim 24 yarışla rekor kıracak.
Dokuz ay sonra emekliliğini açıklamadan önce 2002 yılında F1'e ara veren 1998-1999 Dünya Şampiyonu Hakkinen, bugün hâlâ F1'de yarışıyor olsaydı bu konudaki endişelerini dile getireceğini iddia ederek, personel üzerindeki gerginliğin potansiyel güvenlik yansımaları bile olabileceğini savundu.
Unibet International YouTube kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamada Hakkinen, şunları söyledi: "2023 sezonu rekor kıracak kadar uzundu."
"Benim F1'de yarıştığım dönemde en fazla 17 yarış vardı. O zaman bile sezon oldukça zorlu geçiyordu."
"22 yarış sayı olarak çok yüksek olmasa da sorun sürekli olarak arka arkaya yarışların yapılması."
"Bence pek çok kişi için en büyük zorluk bu - sadece sürücüler için değil, mekanikerler ve organizasyon için de."
"Belki de taraftarlar bunu istiyordur, daha fazla yarış istiyorlardır ve F1'in görevi bunu sağlayarak takvimi doldurmaktır."
"Eğer hâlâ F1'de yarışıyor olsaydım ve yarış sayısını görseydim, takımla tazminat konusunda sert görüşmeler yapardım."
"Sadece bu konuda değil, herkesin hatasız çalışabilmesini sağlamak için insanların dayanıklılığının gerekli seviyede olmasının nasıl sağlanabileceği konusunda da."
"Süper yüksek hızlara sahip bir spordan bahsediyoruz, bu yüzden hata yapmak istemezsiniz."
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