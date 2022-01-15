Hakkinen, Mercedes'in Bottas'a "yeterince güvenmediğini" düşünüyor

Mercedes, Nico Rosberg'in ani emekliliği sonrası 2017 yılı için o dönem Williams'ta yarışan Valtteri Bottas'la anlaşmıştı.

Fin pilot, o dönem öne çıkan isimlerden biriydi ve Mercedes'e başlangıçta tek yıllık kontratla geldi. Sonrasında Mercedes her yıl bu kontratı tek yıllık anlaşmalarla uzattı. Yani Bottas hiçbir zaman birden fazla yılı kapsayan anlaşmalar yapamadı.

Bu, sürekli olarak spekülasyonlar çıkmasına neden oldu ve her yıl koltuğu için bir pilotun adı anıldı.

Sonunda iddialar, 2022 yılında gerçeğe dönüştü ve Fin pilotun yerini, Mercedes'in genç yeteneği George Russell'ın alacağı açıklandı.

Bottas'ın menajerlik ekibinde yer alan eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen, Mercedes'in Bottas'a hiçbir zaman gerçek anlamda güvenmediğine dikkat çekti.

Viaplay'e konuşan Hakkinen, "Valtteri harika bir insan, harika bir takım oyuncusu ve harika bir pilot."

"Yeni sezonda yine harika bir takım için yarışacak. Fakat burada, Mercedes'te alışık olduğu hedefler için savaşamayacak. Bu iki ekibin kaynakları açık şekilde karşılaştırılamaz.""

"Yine de Bottas, burada uzun vadeli olarak hareket edebilir ve geleceğe odaklanabilir."

"Mercedes'te her zaman belirsizlik vardı ve bu da onun güvenini kaybetmesine neden oldu."

"İstikrar istiyordu ve Mercedes bunu vermeyi reddetti. Artık uzun vadede kendisine güvenen bir takıma liderlik edebilir "dedi.