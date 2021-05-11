Hakkinen: ''Mercedes, stratejik alanda Red Bull'un çok önünde''

Mercedes ve Lewis Hamilton, startta Max Verstappen'e geçilmesinin ardından pist üstü pozisyonunun çok önemli olduğu bir pistte, pist üstü pozisyonunu kaybetmişti. İlk pit stopların ardından Hamilton, Verstappen'i yakın bir şekilde takip etmeye devam etse de Hollandalı pilotu bir türlü geçememişti.

Bundan dolayı da Mercedes stratejisini değiştirerek Hamilton'ı bitime 22 tur kala tekrar pite almıştı. Red Bull cephesi, Verstappen'in Hamilton'ın pitinin ardından bir sonraki tur pite girse de Hamilton'ın erken pit stopu yüzünden pist üstü pozisyonunu kaybedeceğini bildiğinden ve daha da önemlisi Mercedes'in aksine tek set orta hamur sakladığından, Hollandalı pilotu dışarda tuttu.

Bu stratejilerle birlikte yarış bir nevi 2019 sezonundaki Macaristan yarışına benzedi ki aynen öyle de sonuçlandı. Yeni lastikleriyle, artık lastiklerindeki yol tutuşu biten Verstappen'e yaklaşan Hamilton, yarışın bitimine 6 tur kala Hollandalı pilotu arkasında bıraktı ve hatasız bir 98. yarış zaferini almış oldu.

Hakkinen, Hamilton ve Mercedes'in birbirine duyduğu güvenin yarışı kazanmalarında önemli olduğunu belirtti. Hamilton yarışın ardından 2. kez pite gelme fikrini reddetmek üzere olduğunu söylemişti.

Konu hakkında konuşan Hakkinen şu ifadeleri kullandı: ''Güven, Formula 1'deki takım çalışmasının en önemli bir parçası. Hamilton'ın 98. yarış galibiyeti de 2. pit stop için pite çağrıldığında stratejistlerine duyduğu güven sayesinde geldi.''

''Bazıları yarış içinde Hamilton'ı liderin 22 saniye arkasına koymanın bir hata olduğunu düşündü ancak stratejistler dünya şampiyonun 22 saniyeyi kapayabilecek kadar hızlı olduğunu biliyordu.''

''Bu plan, Mercedes tarafından bütün hafta boyunca planlandı. İki set orta hamur saklayarak, Lewis ve Valtteri'ye yarışta 2 pit stopluk bir strateji şansı tanıdılar. Red Bull ise Max için sadece 1 set sakladı.''

''Bu tam da Mercedes'in yapacağı bir şey. Lewis ve Valtteri de işte bu yüzden Formula 1'deki en iyi takım için sürdüklerinin farkındalar. Takım, sadece araba ile değil, stratejileri ile de Red Bull'la mücadele etmeye hazır.''

''Geride bıraktığımız 4 yarışa baktığımızda, Mercedes, strateji avantajını mükemmel kullandı ve Max'ın küçük hataları, Lewis'e fırsatları doğurdu.''

Valtteri Bottas, Mercedes W12, 2nd position Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images