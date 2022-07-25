Hakkinen: "Mercedes sorunları çözüyor fakat Red Bull ve Ferrari de boş durmuyor"

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Mercedes sezona istediği başlangıcı yapamadı ve dalgalanma sorunları nedeniyle başlangıçta orta grup takımlarıyla mücadele ediyorlardı.

Son yarışlarda durumu büyük oranda toparlayan Alman üretici, artık ön bölüme daha yakın görünüyor ve Fransa'da tek turda geride kalsalar da, yarış tempoları umut vericiydi.

Ancak Mika Hakkinen'e göre Mercedes'in galibiyet mücadelesi verebilmesi için daha fazla gelişim kaydetmesi şart ve bu da öndeki iki takım gelişime devam ettiği için hiç kolay değil.

Hakkinen, "Lewis Hamilton ve George Russell'ı ilk kez podyumda bir arada görmek güzeldi."

"Mercedes yarışta iyi görünse de, araçları hâlâ Red Bull veya Ferrari kadar hızlı değil."

George Russell, Mercedes W13, makes a pit stop Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Sezonun bu noktasında Mercedes'in dalgalanmayla ilgili sorunların çoğunu çözdüğü açık. Aynı zamanda Paul Ricard'ın pürüzsüz zemininde de iyi görünüyorlardı."

"Fakat Ferrari ve Red Bull da gelişim kaydetmeye devam ediyor." dedi.

Bu yıl devam eden bir başka mücadele de orta grupta. Alpine, son yarışta aldığı puanlarla McLaren'ı geride bıraktı ve şampiyona dördüncülüğüne çıktı.

Hakkinen, "Alpine ve McLaren'ın iki araçla birden puan aldığını görmek güzel."

"Alpine kendi evinde yarıştı ve McLaren'la devam eden dördüncülük mücadelesinde alınan her puan çok kıymetli."

"Her iki takımın da güçlü sürücü kadroları var ve geride kalan 12 yarışın ardından aralarında sadece dört puan var. Bundan daha küçük bir fark hayal etmek zor." dedi.