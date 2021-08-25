Hakkinen: "Mercedes, Bottas'la devam etmeli"

RTL'ye konuşan Hakkinen, "Yerine birinin geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Fakat gerçeklere bakarsanız ve Valtteri'nin Lewis'le birlikte Mercedes'le yarıştığı yıllardaki sonuçlarını incelerseniz, takımın bu iki sürücüyle başardığı şeylerin inanılmaz olduğunu görürsünüz."

"Pazarlama sonuçlarına ve elde ettiği şeyler göz önüne alındığında, aklımdan bir söz geçiyor: çalışan bir saatiniz varsa içini açmayın, tamir etmeye çalışmayın, bırakın çalışmaya devam etsin. Benim düşüncem saatin çalışmasına izin verilmesi gerektiği yönünde çünkü şu anda çok iyi çalışıyor."

"Valtteri'nin iniş ve çıkışları var ama sonunda şampiyon olabilmek için bir takımda sürekli puan alan ve tur zamanları birbirine yakın olan iki pilota ihtiyacınız var."

"Bu sayede araç gelişimi anlamında her yarışta zirvede kalırsınız. Bir sürücü diğerinden 0.5 saniye yavaşsa, araç gelişimi harika olmaz. Her zaman sadece bir pilota güvenirsiniz."

"Ek olarak yedi kez dünya şampiyon olmuş bir sürücüye karşı yarışmak da kolay değil. Bu sadece hızlı ve yetenekli bir olmakla ilgili değil. Bu tür pilotların deneyimi inanılmaz. Bunu internette öğrenemezsin, kitaptan okuyamazsın."

"Valtteri'nin bu sebeple harika bir iş çıkardığını ve harika bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Çok fazla eleştiriliyor ancak takım içerisinde eminim 'Valtteri, sen harika bir pilotsun' diyorlar."

"Bence bu pozisyon için en iyi aday Valtteri. Mercedes, Valtteri'ye güvenebileceğini biliyor fakat Red Bull'da ise her şey sadece Max'e bağlı."

"Sergio'yu seviyorum, harika biri ama Max'e daha yakın olması gerekiyor. Aralarında en fazla 0.2 saniye olmalı, daha fazlası olamaz. Aksi takdirde aracı hafta sonu boyunca yeterince hızlı geliştiremezler."

"Şampiyonluğu kazanmak için sürekli puan kazanan ve birbirine benzer sonuçlar alan iki sürücüye ihtiyacınız var. Bu da takımın araçtan daha fazlasını çıkarmasını sağlıyor." dedi.