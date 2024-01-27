Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Eski F1 şampiyonu mika Hakkinen, 2024'ün Mercedes için çok önemli yıl olacağını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Mika Hakkinen, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Mercedes son iki yılda sadece bir yarış kazandı ve zaman zaman iyi performans gösterse de beklenen ilerlemeyi pek kaydedemedi.

Bild'e konuşan Mika Hakkinen, bu açıdan 2024'ün Mercedes için kritik bir yıl olacağını belirtti.

Hakkinen şöyle dedi: "Mercedes bir yol ayrımında. Takım üzerinde uzun zamandır olmadığı kadar büyük bir soru işareti var."

"On yıllık bir başarının ardından, son iki sezon yönetim ve personel üzerinde önemli bir iz bıraktı"

"Bu aslında iyi bir şey! Artık kızgın olmalısınız. Tekrar kazanmak için iradenizi geliştirmelisiniz."

"Takım yeniden bir araya gelmeli ve anlayışını geliştirmeli. Şu anda bu eksik."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, on stage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, on stage

Sonrasında Hakkinen, George Russell ve Lewis Hamilton arasındaki mücadeleye değindi.

"George Mercedes pilotu olarak üçüncü sezonuna giriyor olsa da, bu takımın Lewis'in takımı olduğu çok açık."

"Lewis 2013'ten beri orada yarışıyor. Yıllardır birçok mühendis ve mekanikerle çalıştı."

"Sorunu açıklamak için on dakika analiz yapması gerekmiyor."

"Formula 1'de pole pozisyonunda olup olmadığınızı bunun gibi küçük şeyler belirler."

"Evet Russell 2022'yi önde bitirdi ancak geçen sezon Hamilton üçüncü, Russell ise sekizinci olmuştu."

"Bu beni şaşırtmadı. Bir yandan Lewis, kendisini tekrar göstermek istedi, diğer yandan George büyük baskı altındaydı ve hâlâ da öyle."

"Yedi kez dünya şampiyonu olmuş birinin takım arkadaşı olduğunuzda, tüm gözler otomatik olarak sizin üzerinizde olur."

"Takım arkadaşınız kazanmışsa sizin podyumda bitirmenizin bir önemi yoktur. Bu tüm takımlar için aynı - ama George rekortmen bir şampiyona karşı yarışıyor."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı
Sonraki haber Ferrari, CEVA Logistics ile yeniden anlaştı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Formula 1

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi" Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Leclerc yeni kontratı sayesinde milyonlarca dolar kazanacak

Leclerc yeni kontratı sayesinde milyonlarca dolar kazanacak

Formula 1

Leclerc yeni kontratı sayesinde milyonlarca dolar kazanacak Leclerc yeni kontratı sayesinde milyonlarca dolar kazanacak

Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor"

Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor"

Formula 1

Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor" Verstappen: "Red Bull, lastikleri çok iyi kullanıyor"

Son Haberler

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

F1 Formula 1

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

F1 Formula 1

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi" Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

F1 Formula 1

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

F1 Formula 1

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol