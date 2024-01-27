Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Mercedes son iki yılda sadece bir yarış kazandı ve zaman zaman iyi performans gösterse de beklenen ilerlemeyi pek kaydedemedi.

Bild'e konuşan Mika Hakkinen, bu açıdan 2024'ün Mercedes için kritik bir yıl olacağını belirtti.

Hakkinen şöyle dedi: "Mercedes bir yol ayrımında. Takım üzerinde uzun zamandır olmadığı kadar büyük bir soru işareti var."

"On yıllık bir başarının ardından, son iki sezon yönetim ve personel üzerinde önemli bir iz bıraktı"

"Bu aslında iyi bir şey! Artık kızgın olmalısınız. Tekrar kazanmak için iradenizi geliştirmelisiniz."

"Takım yeniden bir araya gelmeli ve anlayışını geliştirmeli. Şu anda bu eksik."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, on stage

Sonrasında Hakkinen, George Russell ve Lewis Hamilton arasındaki mücadeleye değindi.

"George Mercedes pilotu olarak üçüncü sezonuna giriyor olsa da, bu takımın Lewis'in takımı olduğu çok açık."

"Lewis 2013'ten beri orada yarışıyor. Yıllardır birçok mühendis ve mekanikerle çalıştı."

"Sorunu açıklamak için on dakika analiz yapması gerekmiyor."

"Formula 1'de pole pozisyonunda olup olmadığınızı bunun gibi küçük şeyler belirler."

"Evet Russell 2022'yi önde bitirdi ancak geçen sezon Hamilton üçüncü, Russell ise sekizinci olmuştu."

"Bu beni şaşırtmadı. Bir yandan Lewis, kendisini tekrar göstermek istedi, diğer yandan George büyük baskı altındaydı ve hâlâ da öyle."

"Yedi kez dünya şampiyonu olmuş birinin takım arkadaşı olduğunuzda, tüm gözler otomatik olarak sizin üzerinizde olur."

"Takım arkadaşınız kazanmışsa sizin podyumda bitirmenizin bir önemi yoktur. Bu tüm takımlar için aynı - ama George rekortmen bir şampiyona karşı yarışıyor."