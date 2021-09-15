Hakkinen: "McLaren'la ilk yarışımı kazamam 4 yılımı aldı, Ricciardo'nun ise 6 ayını"

McLaren F1 takımı, gridin en gerisine düşmesinin ardından basamakları birer birer çıkmayı başardı ve her geçen yıl performansını daha da artırdı.

Monza'da gerçekleştirilen yarışta Daniel Ricciardo ve Lando Norris, tüm hafta sonu boyunca güçlü grafik çizdiler ve hem Mercedes hem de Red Bull'un hatalarından en iyi şekilde faydalandılar.

Sonunda Ricciardo zafere ulaşırken, Norris ikinci oldu ve McLaren yıllar sonra kazandı, hatta 11 yıl sonra ilk kez duble yaptı.

Bu zafer, Ricciardo için daha da önemliydi çünkü takımla ilk yılına zorlu başlamıştı ve epey eleştiri almıştı.

1998 ve 1999 yıllarında McLaren'la çifte şampiyonluk alan Mika Hakkinen, takımın yeni döneme ayak uydurması gerektiğini ve bunu da yeni yönetimle beraber yaptığını söyledi.

Hakkinen, Unibet'teki köşesinde şöyle yazdı: "Yeni bir galibiyet için dokuz yıl beklemek, özellikle 20 dünya şampiyonluğu kazanmış bir takım için oldukça uzun bir süredir."

“Bu işte, kazanabileceğiniz bir formülü tekrar bulmak asla kolay olmuyor. 2015'ten 2017'ye kadar Honda ile çalışan McLaren, yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu fark etti. Geçen Pazar gördüklerimiz bu yeni stratejinin sonucu oldu. Zak Brown ve Andreas Seidl, takımı bu yeni döneme hazırlama konusunda harika bir iş çıkardılar."

“Daniel'In takıma alışması zaman aldı fakat bunun olması çok normal. McLaren'da bir yarış kazanmam dört yılımı almıştı, onun altı ayını aldı. Yeni bir takıma geldi ve yeni insanlarla nasıl çalışacağını anlamak vakit alıyor. Ayrıca sürüş tarzınızı adapte etmeniz, aracı ve tüm karmaşık sistemlerin nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor. Bu da hiç kolay bir süreç değil, bu yüzden Daniel çok çalışmak zorunda kaldı. İtalya GP'deki galibiyet de onun için bir ödüldü ve güvenini artıracağına eminim.

İki kez dünya şampiyonu, Lando Norris hakkında da pozitif konuştu.

“O çok genç, hızlı ve yetenekli. Lando bu sezonun en büyük yıldızlarından biri. Macaristan hariç her yarışı puanla bitirdi ve üç kez podyuma çıktı. Eminim McLaren'ın ilk galibiyetini alan sürücü olmayı istemiştir ama hızını ve takım arkadaşına olan desteğini gösterip, eve dubleyle dönerek doğru hareket etti."

"Onun da günü gelecek."