Hakkinen: "McLaren'ın zaferi çok da uzakta değil"
Eski Formula 1 şampiyonu Mika Hakkinen, McLaren'ın yakında galibiyet almasını bekliyor.
McLaren'ın MCL60'a getirdiği güncellemelerle, ileri yönde iyi bir adım atmasının ardından Lando Norris, son yarışlarda en çok puan toplayan isimlerden birisi olmayı başardı.
Oscar Piastri'nin de topladığı puanlarla İngiliz ekip, şampiyona dördüncülüğüne doğru gidiyor.
Fakat Mika Hakkinen'e göre galibiyet çok uzakta değil.
Hakkinen, Unibet'e şöyle dedi: "Lando Norris'in dört ikincilik aldığı göz önüne alındığında, McLaren'ın eski formuna döndüğünü görmek beni gerçekten heyecanlandırıyor."
"Sezon başında aracın performans eksikliği nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaşıyorlardı fakat yaz aylarından bu yana getirdikleri güncellemeler gayet iyi çalıştı."
"Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinden bu yana Lando her yarışta puan aldı, Oscar Piastri ise Suzuka'daki podyum da dahil olmak üzere bu süre içinde beş kez ilk onda yer aldı."
"Andrea Stella ve ekibi bu yılın en öne çıkan atılımlarından birini yaptı ve McLaren'in yeniden podyum için mücadele ettiğini görmek harika."
Lando Norris, McLaren MCL60, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren MCL60, 3rd position, drive in formation on their way to Parc Ferme
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
"Eminim galibiyet çok uzakta değil. Artık buna hazırlar."
Hakkinen, Katar için Red Bull'u favori olarak görüyor.
"Max Verstappen ve Sergio Perez'in bu hafta sonu iyi performans göstermesini bekliyorum,"
"Max'in hedefi şampiyonluğu kazanmak. Altıncı bitirmesi yeterli olduğu için muhtemelen Cumartesi günkü sprint yarışında şampiyonluğu garantileyecek."
"Onun için bu oldukça kolay bir görev gibi görünüyor."
"Suzuka bize Singapur'daki hafta sonunun bir istisna olduğunu ve bir düşüşün başlangıcı olmadığını gösterdi."
"Max de yeteneklerine %100 güveniyor."
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