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Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"

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Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"
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, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Zak Brown'un CEO olarak göreve başlamasının ardından McLaren'ın "soğuk" imajının değiştiğini düşünüyor.

McLaren, Zak Brown önderliğinde 2018 ile 2019 yıllarında önemli yönetimsel ve yapısal değişiklikler gerçekleştirdi. O günden bu yana da takım olumlu bir ivme yakaladı.

İngiliz ekip şu noktada Ferrari'den sonra tarihin en başarılı ikinci takımı konumunda yer alıyor ve eski günlerine geri dönmek istiyor.

McLaren, 2019 takımlar şampiyonasını dördüncü sırada tamamladı ve bu yıl 2012'den sonra ilk kez ilk üçe girdi. Son iki sezonda üç podyum almayı başardılar ve gelecek yıl Mercedes motoruna geçiş yapacaklar.

Ayrıca Daniel Ricciardo gibi önemli bir isim de takıma geliyor.

McLaren ile 1990'ların sonunda iki dünya şampiyonluğu elde eden Mika Hakkinen, eski takımının yapı olarak çok değiştiğini düşünüyor.

Fin pilot, At The Controls podcast'inin son bölümünde Mark Gallagher'a şöyle dedi: "Genel resme baktığımda, takımın pazarlama anlamında mükemmel bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Görünüş takımın oldukça önemli bir parçası. McLaren ile yarıştığım dönemde, takım dışarıdan bakıldığında oldukça soğuk bir ekipti."

"Orası çok düz yönetilen, içerisine girmenin ve rahat bir atmosfere sahip olmanın zor olduğu görev odaklı bir ekipti. Dışarıdan bakıldığında geçmişte McLaren böyle bir tabloya sahipti." 

Hakkinen'in yarıştığı dönemde ekibin başında sert ve kuralcı yapısıyla bilinen Ron Dennis vardı.

Hakkinen, "Bu tamamen Dennis'in sistemiydi ve aslında işe yaradı, çok rahat bir şekilde çalıştı ve bu da gerçekten inanılmazdı.”

"Ama günümüzde zaman değişiyor, nesil değişiyor, insanlar farklı düşünüyor. Ve Zak Brown'ın McLaren'a getirdiği şeyleri, yapılan pazarlama çalışmalarını ve tüm bu güzel şeyleri görebiliyorum."

"Taraftarlar bundan hoşlanıyorlar, partnerlerin de hoşuna gidiyor ve McLaren'ın bir parçası olmak istiyorlar."

Hakkinen, McLaren'ın eski görkemli günlerine yeniden dönmesini bekliyor.

Hakkinen, "Takımın mekanikerleri ve mühendisleri, sürücülerini cesaretlendiriyor ve onlardan limitlerine kadar zorlamalarını istiyorlar. Böylelikle onlardan en iyi şekilde fayda sağlıyorlar."

"Sürücüler mümkün olan en iyi sonucu ve tur zamanlarını elde etmek için birbirlerine karşı agresif şekilde savaşıyorlar."

"Teknik açıdan baktığımızda takım sürekli olarak arayış içinde ve gelecek yıl Mercedes motoruna geçiş yapacaklar. Bu, Renault'nun sahip olduğu motora kıyasla biraz daha küçük bir motor ve araçta daha küçük soğutma kanallarına ihtiyaç olacak. Bu da aerodinamik performansı artıracak."

"Bu nedenle, gelecek için harika görünen pek çok küçük ayrıntı var. Haliyle gelecek yıl McLaren'in daha iyi sonuçlar almasını bekleyebiliriz. Her şey gelişimin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor ve Zak Brown da her şeyi doğru yapıyor. Bu harika!"

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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