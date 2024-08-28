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Formula 1 İtalya GP

Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

F1 şampiyonu Mika Hakkinen, McLaren'ı artık şampiyon olabilecek bir konuma geldiğine inanıyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, the McLaren team celebrate victory

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, the McLaren team celebrate victory

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

McLaren, son yarış Hollanda GP'yi rahat şekilde kazandı ve şampiyonada Red Bull ile aradaki puan farkı 30'a indi.

Bunun hakkında konuşan Mika Hakkinen, Unibet'e şöyle dedi: "Geçtiğimiz hafta sonu Lando Norris bu yılki ikinci zaferini kazandı ve bu sadece McLaren aracının her tür pistte hızlı olduğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda McLaren fabrikasındaki mühendislerin hazırladığı güncellemelerin her birinin aracın hızını arttırdığını da gösteriyor."

"McLaren, başarılı bir gelişim sürecinin gerçek bir örneği. Bu, tüm ekibin güvenini arttırıyor. Doğru şekilde organize edilmiş mühendislik yapısı, zaferin garantisidir."

"Oscar Piastri'nin 4. sıraya üzülmesi de kendisinin ve ekibin beklentilerinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. McLaren, MCL38'in hızına duyduğu güvenin bir işareti olarak her iki aracın da yarışı ilk üçte bitirmesini bekliyor."

"Şu anda McLaren takımlar şampiyonasında Red Bull Racing'in sadece 30 puan gerisinde, bu da takımın kupayı kazanabileceği anlamına geliyor."

"Takımlar şampiyonasındaki pozisyon, sezon sonunda şampiyonaya katılanların alacağı para ödülünün miktarını belirliyor. Ekonomik açıdan, şampiyonayı lider tamamlamak sürücüler şampiyonluğundan çok daha önemli."

"Şimdi pek çok şey McLaren pilotlarının ve Sergio Perez'in her hafta sonu kaç puan kazanacağına bağlı. Her ne kadar Zandvoort'ta daha iyi bir performans sergilemiş ve Max Verstappen ikinci sırada kalmayı başarmış olsa da Red Bull, muhtemelen McLaren'ın tutarlı performansı konusunda  endişeli."

"Şahsen, Lando ve Oscar'ın Red Bull sürücülerine kıyasla daha tutarlı sonuçlar aldığını düşünüyorum. Hollanda Grand Prix'sinden önce bile Red Bull'un tehlikeli bir konumda olduğunu söylemiştim, çünkü Max tek başına McLaren ikilisiyle mücadele etmek zorunda kalıyor."

"Bu durum böyle devam eder, Norris ve Piastri de kalan dokuz yarışta düzenli olarak podyumda yer alırsa, şampiyonadaki güç dengesi değişebilir."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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