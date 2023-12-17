Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

McLaren, 2023 sezonunda -son yılların- en büyük sezon içi gelişimini kaydetti ve sezonu ikinci yarısında büyük oranda en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi.

Takım, yeni aracı daha da geliştirmeyi ve 2024'te büyük bir adım daha atmayı hedefliyor.

McLaren pilotu Lando Norris de daha önce 2024'te yarış kazanacağından emin olduğunu söylüyordu.

Konu hakkında konuşan eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, McLaren'in kaydettiği ilerlemeden övgüyle bahsetti.

İki kez dünya şampiyonu, takımın 2024'te de şaşırtmaya devam edeceğini öne sürdü.

Woking takımında iki şampiyonluk kazanan Mika Hakkinen, "McLaren'ın sezona hangi seviyede başladığı ve Abu Dabi'de hangi pozisyonlarda yer aldığı göz önüne alındığında, takımın kaydettiği ilerleme benim için yılın en çarpıcı olayı oldu."

"Kaydedilen ilerleme sadece dışarıdan değil, içeriden de görülebiliyor. Harika bir takım ruhuna sahipler ve gerçekten ilerleme kaydettiler."

"McLaren tüm dikkat araç gelişimine verdi ve bunu mükemmel bir şekilde yerine getirdiler."

"Bence hepimizi çok şaşırtacaklar. 2024'te bizi bekleyen tek sürpriz McLaren'ın daha da ilerlemesi olacak."

"Araç hızı açısından muhtemelen Red Bull'un hayatını zorlaştıracak bir takım haline gelecekler." dedi.