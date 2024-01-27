Hakkinen: "McLaren, 2024'te çok güçlü olacak"
Çifte dünya şampiyonu Mika Häkkinen, McLaren'n 2024 Formula 1 sezonunda başarılı işlere imza atacağına inanıyor.
Bild gazetesine önemli bir röportaj veren Mika Hakkinen, yeni sezonu her zaman olduğu gibi "iple çektiğini" öyledi.
Hakkinen, yeni sezonun heyecanlı olmasını beklediğini söyledi ve neden böyle düşündüğü sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Formula 1'deki hikaye tam olarak budur."
"Daha ilk test yapılmadan, dünya şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakılan ve daha sonra öyle olmadığı ortaya çıkan takımlar ve pilotları ne sıklıkla gördük? Bence çok sık."
"Beni yanlış anlamayın: Red Bull ve özellikle Max Verstappen'in yine en iyisi olacağına inanıyorum ancak tek bir metre bile gidilmeden kupayı onlara vermemelisiniz."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop
Verstappen şampiyon olduğu takdirde, Lewis Hamilton ve Michael Schumacher ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını 3'e indirecek.
Hollandalı pilotun Bu ikilinin rekorunu kırıp kıramayacağı sorusuna Hakkinen, "Bu yolda ilerliyor."
"Fakat bu konuda çok aceleci olmamak gerekiyor. Max'in son yıllarda başardıkları inanılmaz. Fakat onları yakalaması için hâlâ dört dünya şampiyonluğu daha kazanması gerekiyor."
"Max tüm zamanların en iyisi olmak için gereken yeteneğe sahip ama bu sadece ona bağlı değil.
"Her halükarda doğru takım patronuna, doğru araca, doğru pit ekibine, doğru yönetime ve her şeyin mükemmel şekilde bir araya gelmesine ihtiyacı var."
"Lewis ve Michael için de durum böyleydi. Kendi dönemlerini bu şekilde inşa ettiler." cevabını verdi.
Hakkinen, 2023'te Red Bull'un ana rakibinin kim olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "McLaren'den çok şey bekliyorum."
"Geçen yıla felaket şekilde başlasalar da çok iyi ve her şeyden önce istikrarlı bir şekilde geliştiler."
"Lando Norris ve Oscar Piastri ile, muhtemelen Ferrari'den sonraki en güçlü sürücü kadrosuna sahipler."
"Her ikisi de dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip. Piastri, Norris üzerinde baskı oluşturuyor. Verstappen de bu yıl bunu hissedecek."
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