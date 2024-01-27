Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Hakkinen: "McLaren, 2024'te çok güçlü olacak"

Çifte dünya şampiyonu Mika Häkkinen, McLaren'n 2024 Formula 1 sezonunda başarılı işlere imza atacağına inanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lando Norris, McLaren, 2nd position, celebrates with Zak Brown, CEO, McLaren Racing, the McLaren team on arrival in Parc Ferme

Bild gazetesine önemli bir röportaj veren Mika Hakkinen, yeni sezonu her zaman olduğu gibi "iple çektiğini" öyledi.

Hakkinen, yeni sezonun heyecanlı olmasını beklediğini söyledi ve neden böyle düşündüğü sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Formula 1'deki hikaye tam olarak budur."

"Daha ilk test yapılmadan, dünya şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakılan ve daha sonra öyle olmadığı ortaya çıkan takımlar ve pilotları ne sıklıkla gördük? Bence çok sık."

"Beni yanlış anlamayın: Red Bull ve özellikle Max Verstappen'in yine en iyisi olacağına inanıyorum ancak tek bir metre bile gidilmeden kupayı onlara vermemelisiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Verstappen şampiyon olduğu takdirde, Lewis Hamilton ve Michael Schumacher ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını 3'e indirecek.

Hollandalı pilotun Bu ikilinin rekorunu kırıp kıramayacağı sorusuna Hakkinen, "Bu yolda ilerliyor."

"Fakat bu konuda çok aceleci olmamak gerekiyor. Max'in son yıllarda başardıkları inanılmaz. Fakat onları yakalaması için hâlâ dört dünya şampiyonluğu daha kazanması gerekiyor."

"Max tüm zamanların en iyisi olmak için gereken yeteneğe sahip ama bu sadece ona bağlı değil.

"Her halükarda doğru takım patronuna, doğru araca, doğru pit ekibine, doğru yönetime ve her şeyin mükemmel şekilde bir araya gelmesine ihtiyacı var."

"Lewis ve Michael için de durum böyleydi. Kendi dönemlerini bu şekilde inşa ettiler." cevabını verdi.

Hakkinen, 2023'te Red Bull'un ana rakibinin kim olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "McLaren'den çok şey bekliyorum."

"Geçen yıla felaket şekilde başlasalar da çok iyi ve her şeyden önce istikrarlı bir şekilde geliştiler."

"Lando Norris ve Oscar Piastri ile, muhtemelen Ferrari'den sonraki en güçlü sürücü kadrosuna sahipler."

"Her ikisi de dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip. Piastri, Norris üzerinde baskı oluşturuyor. Verstappen de bu yıl bunu hissedecek."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Barselona, İspanya'nın iki yarış düzenleyebileceğinden emin

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Formula 1

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında" Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Redding, Toprak'ın hemen tempo yakalamasına şaşırmış

Redding, Toprak'ın hemen tempo yakalamasına şaşırmış

World Superbike

Redding, Toprak'ın hemen tempo yakalamasına şaşırmış Redding, Toprak'ın hemen tempo yakalamasına şaşırmış

Vandoorne: "Aston Martin'in 2024 hedefi Mercedes ve Ferrari ile 'düzenli olarak' yarışmak"

Vandoorne: "Aston Martin'in 2024 hedefi Mercedes ve Ferrari ile 'düzenli olarak' yarışmak"

Formula 1

Vandoorne: "Aston Martin'in 2024 hedefi Mercedes ve Ferrari ile 'düzenli olarak' yarışmak" Vandoorne: "Aston Martin'in 2024 hedefi Mercedes ve Ferrari ile 'düzenli olarak' yarışmak"

Son Haberler

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

F1 Formula 1

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında" Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı

Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı

FE Formula E
Diriye ePrix II

Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı

Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı

Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı

F1 Formula 1

Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı

Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol