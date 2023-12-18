Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Hakkinen: "McLaren fabrikasına yaptığım gezi bana güven verdi"

Mika Hakkinen, McLaren'in önümüzdeki iki ay boyunca göstereceği ilerlemeyi dört gözle bekliyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Zak Brown, CEO, McLaren Racing talking to former F1 World Champion Mika Hakkinen

McLaren geçen kış geliştirme hedeflerini kaçırdıktan sonra yıla düşük beklentilerle başladı, ancak MCL60 aracını geliştirerek 2023'ün ikinci yarısında Red Bull ile mücadele edebilecek hale geldi.

Lando Norris ve Oscar Piastri Temmuz ayından itibaren yedi podyum elde etti ve Piastri Katar sprint yarışını pole pozisyonundan kazandı.

İki kez Dünya Şampiyonu Hakkinen bu konuda, "Göreceğimizi düşündüğüm tek sürpriz McLaren'in önümüzdeki iki ay boyunca göstereceği olası ilerleme." 

"Bence bizi büyük ölçüde şaşırtacaklar. Sadece aracın hızı açısından bile muhtemelen Red Bull'a meydan okuyacaklar." dedi.

Takıma olan inancının nereden geldiğini açıklaması istenen Hakkinen, McLaren'in Woking'deki fabrikasına yaptığı bir ziyaretin, kendisini takımın 'talihinin' değişmek üzere olduğuna ikna ettiğini açıkladı.

McLaren'in resmi web sitesine şunları söyledi: "Fabrikada farklı departmanlarda vakit geçirdim. Onlarla konuşmak, motivasyonlarını ve kendilerine ne kadar güvendiklerini görmek beni ikna etti. Ne hakkında konuştuklarını biliyorlardı ve her departman bir takım gibi hissediyordu."

"Ev ödevlerini ve hesaplamalarını yaptıklarını anlayabiliyordunuz, bu da bana güven verdi. Takım ruhuna ve takım liderlerine güven duymaya her zaman ihtiyaç vardır ve şu anda olan da bu."

"İlerlemek için bir yöne sahipler ve bu motivasyon için önemli bir faktör. Teknisyenler, mühendisler, pazarlama, medya, pistteki ve fabrikadaki herkes çok sıkı çalışıyor."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alpine, ABD'li yatırımcılara 200 milyon avroluk hisse satışını tamamladı
Sonraki haber 2023 Formula 1 sezonunun en iyi 10 sürüşü

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Chandhok: "Norris hâlâ Verstappen seviyesinde değil"

Chandhok: "Norris hâlâ Verstappen seviyesinde değil"

Formula 1

Chandhok: "Norris hâlâ Verstappen seviyesinde değil" Chandhok: "Norris hâlâ Verstappen seviyesinde değil"

Brundle: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için yapması gereken çok şey var"

Brundle: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için yapması gereken çok şey var"

Formula 1

Brundle: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için yapması gereken çok şey var" Brundle: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için yapması gereken çok şey var"

Albon, Verstappen'in verilerini birkaç takım patronuyla paylaşmış

Albon, Verstappen'in verilerini birkaç takım patronuyla paylaşmış

Formula 1

Albon, Verstappen'in verilerini birkaç takım patronuyla paylaşmış Albon, Verstappen'in verilerini birkaç takım patronuyla paylaşmış

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor

Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor

Formula 1

Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor

Piastri, McLaren'in 2024'te 'daha fazlası için savaşmasını' bekliyor

Piastri, McLaren'in 2024'te 'daha fazlası için savaşmasını' bekliyor

Formula 1

Piastri, McLaren'in 2024'te 'daha fazlası için savaşmasını' bekliyor Piastri, McLaren'in 2024'te 'daha fazlası için savaşmasını' bekliyor

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

Formula 1

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider" Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

Son Haberler

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

SBK World Superbike

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

F1 Formula 1

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor" Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"

Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"

F1 Formula 1

Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi" Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"

Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

F1 Formula 1

Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım" Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol