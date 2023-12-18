Hakkinen: "McLaren fabrikasına yaptığım gezi bana güven verdi"

McLaren geçen kış geliştirme hedeflerini kaçırdıktan sonra yıla düşük beklentilerle başladı, ancak MCL60 aracını geliştirerek 2023'ün ikinci yarısında Red Bull ile mücadele edebilecek hale geldi.

Lando Norris ve Oscar Piastri Temmuz ayından itibaren yedi podyum elde etti ve Piastri Katar sprint yarışını pole pozisyonundan kazandı.

İki kez Dünya Şampiyonu Hakkinen bu konuda, "Göreceğimizi düşündüğüm tek sürpriz McLaren'in önümüzdeki iki ay boyunca göstereceği olası ilerleme."

"Bence bizi büyük ölçüde şaşırtacaklar. Sadece aracın hızı açısından bile muhtemelen Red Bull'a meydan okuyacaklar." dedi.

Takıma olan inancının nereden geldiğini açıklaması istenen Hakkinen, McLaren'in Woking'deki fabrikasına yaptığı bir ziyaretin, kendisini takımın 'talihinin' değişmek üzere olduğuna ikna ettiğini açıkladı.

McLaren'in resmi web sitesine şunları söyledi: "Fabrikada farklı departmanlarda vakit geçirdim. Onlarla konuşmak, motivasyonlarını ve kendilerine ne kadar güvendiklerini görmek beni ikna etti. Ne hakkında konuştuklarını biliyorlardı ve her departman bir takım gibi hissediyordu."

"Ev ödevlerini ve hesaplamalarını yaptıklarını anlayabiliyordunuz, bu da bana güven verdi. Takım ruhuna ve takım liderlerine güven duymaya her zaman ihtiyaç vardır ve şu anda olan da bu."

"İlerlemek için bir yöne sahipler ve bu motivasyon için önemli bir faktör. Teknisyenler, mühendisler, pazarlama, medya, pistteki ve fabrikadaki herkes çok sıkı çalışıyor."