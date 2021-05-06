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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hakkinen: “Max’in ‘ufak hataları’ artık sona ermeli”

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İki kez F1 dünya dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Max Verstappen’in büyük sonuçlara yol açan “ufak hataları”nın devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Hakkinen: “Max’in ‘ufak hataları’ artık sona ermeli”

Red Bull, Portekiz Grand Prix’sinde yine pist sınırları yüzünden büyük bir hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Pist sınırları dışına çıkan Verstappen, pole pozisyonunu, yarışın en hızlı turunu ve bundan gelecek olan ekstra bir puanı kaçırmış oldu ve böylelikle şampiyonluk mücadelesinde Hamilton, Verstappen ile olan farkı 8’e çıkarmış oldu.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn’de Verstappen, yarışın son bölümünde Hamilton’ı geçerken pist sınırları dışına taştığı için Hamilton’a liderliği bırakmak zorunda kalmıştı ve Hakkinen, eğer Verstappen 2021’de gerçekten dünya şampiyonu olmayı hedefliyorsa bu hataların bir son bulması gerektiğini söyledi.

Hakkinen, bu konudaki görüşlerini Unibet makalesinde kaleme aldı ve şu yorumları yaptı: “Max için sinir bozucu olan noktalardan biri pist sınırı cezaları. Bahreyn’i kazanması gerekirdi ve Portekiz’de pole pozisyonunu alıp en hızlı turu da atabilirdi.”

“Fakat her seferinde dört tekerleğini pistin bir noktasında dışarı çıkardı. Yapması çok kolay ama böyle hatalara artık göz yumamaz. Lewis’i yenmek için her hafta sonu ortaya kusursuz bir iş koymalı.”

Portekiz GP’nin ardından Hamilton’ın eski takım arkadaşı Nico Rosberg, Verstappen’in İngiliz pilotun gerçekten ne kadar iyi olduğunu artık anlamaya başladığını söylemişti.

Hakkinen ise Hamilton’ın bu meydan okumayı “sevdiğini” düşünüyor.

“Lewis’in Max’ten pozisyonunu geri alması sadece 4 tur sürdü. Sonrasında Valtteri’yi yakaladı ve 20. Tur itibariyle liderliği aldı. Lewis bu tür bir meydan okumayı seviyor.”

“Red Bull ve Honda mükemmel bir iş çıkardı ama Mercedes sezona zor bir başlangıçtan sonra hızlıca kendini toparladı. Mercedes’in güçlü yönlerinden biri hızlı tepki verebilmeleri bu yüzden Portimao pistinin Mercedes’e Red Bull’dan daha çok uymasına rağmen Lewis ve Valtteri’nin arkasında çok güçlü bir teknik ekip desteği vardı.”

Bu şampiyonluk mücadelesinin gerisinde ise Lando Norris, McLaren ile yeni rüzgarlar estiriyor.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sezon başlayalı 3 yarış olmasına rağmen Mercedes ya da Red Bull pilotları dışında henüz kimse tarafından yenilmedi ve Hakkinen, Norris’in kesinlikle sezonun “en büyük hikayelerinden” biri olduğuna inanıyor.

“Lando Norris, ilk üç Grand Prix’yi de ilk beşte tamamlamayı başardı ve bu durum, güçlü takım arkadaşı Daniel Ricciardo’yu da göz önünde bulundurduğunuzda daha da etkileyici bir hale geliyor.”

“Norris’in pilotlar şampiyonasında üçüncü ve McLaren’ın takımlar şampiyonasında Ferrari’nin önünde üçüncü sırada bulunması inanılmaz. Şu ana kadar sezonun en büyük hikayelerinden biri.”

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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