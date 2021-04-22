Hakkinen, Max/Hamilton mücadelelerinde, Schumacher'le kendini görüyor

McLaren’la 1998 ve 1999 Dünya Şampiyonluklarını kazanan Hakkinen ve Michael Schumacher, 90’ların sonundan, Hakkinen’in sporu bıraktığı 2001’e kadar efsanevi mücadeleler verdiler.

Hamilton, 2021 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn’i kazanmıştı, ancak rakibi Verstappen geri kalmadı ve Imola’daki yarışı kazandı. Imola’da en hızlı turu alan Hamilton ise, şu anda sürücüler şampiyonluğunu sadece bir puan önde götürüyor.

Fin sürücü, Hamilton ve Verstappen’in şu an yaşadığı savaşların, kendi mücadelelerine neden benzediğini anladığını söyledi.

Unibet köşesine konu hakkında yazan Hakkinen, ‘’Max’ın, ilk virajda Lewis’le tekerlek tekerleğe savaştığı, böylesine mükemmel bir starttan sonra kazanması sürpriz değildi.’’

‘’Bu çok sıkı bir savaştı. Çok rahat şekilde kaza yapabilirlerdi ancak küçük bir temasa rağmen, iyi kararlar verdiler. Lewis çok küçük bir hasar aldığı için şanslıydı ancak bu iki sürücü şimdiden çok sert mücadeleler veriyor ve daha sadece ikinci yarıştayız!’’

‘’İnsanların bu ikiliyi, ben ve Michael Schumacher’la karşılaştırmasına şaşırmadım. İki yakın performansa sahip araç ve sadece kazanmaya odaklı iki sürücü.’’ cümlelerini kullandı.

Hakkinen ve Schumacher’in günlerinde birincilik için savaşan takımlar, McLaren ve Ferrari’ydi. Şu anda bu iki takım, Mercedes-Red Bull'un ardında üçüncülük savaşıyor.

Norris, Emilia Romagna Grand Prix’sinde, iki Ferrari’nin de önünde podyuma çıkmayı başarmıştı.

Hakkinen konu hakkında şunları söyledi: ‘’Eski takımım McLaren’ın üçüncü ve altıncılık gibi güçlü sonuçlar almasından memnunum. Lando Norris’in hafta sonu boyunca sergilediği performans çok iyiydi."

‘’Araç hızlı görünüyor ve Lando’nun yarışı çok güçlüydü. Takımın, ona ve Daniel Ricciardo’ya yumuşak lastik verme konusundaki kararı cesur, özgüvenli ve kararlı olduklarını gösteriyor. Bu lastikler kesinlikle, Lando’nun, Charles Leclerc’in Ferrari’sinin önüne geçmesini sağladı ve iyi lastik yönetimi sayesinde podyumu aldı.’’

‘’Red Bull ve Mercedes, galibiyet için savaşırken, McLaren ve Ferrari de arkada bir mücadele veriyor. Bunu görmek harika, bana geçmişteki bazı harika mücadeleleri hatırlatıyor.’’